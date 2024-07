Quoi voir cette semaine ? Voici nos critiques des derniers films sortis en salle ou sur une plateforme.

La Presse

Nos belles-sœurs : La misère noire en couleurs « René-Richard Cyr propose dans Nos belles-sœurs une esthétique pop où les couleurs acidulées dominent joyeusement. Résolument coquettes malgré quelques périodes de disette, ses belles-sœurs apparaissent dans toute leur splendeur, leur fierté et leur féminité. Après tout, il n’y a rien de trop beau pour la classe ouvrière ! », écrit notre journaliste Manon Dumais. Lisez la critique

Longlegs : Cette voix qu’il a Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos « Au cœur de ce lent suspense cruel aux accents cauchemardesques, Osgood Perkins se permet quelques moments cocasses, notamment dans les scènes où Lee, asociale et maladroite, est contrainte d’échanger plus de trois mots. Si le cinéaste allège ainsi le tout, c’est pour ensuite s’enfoncer de plus belle dans l’horreur. Enfin, si Longlegs ne vient pas hanter vos rêves, il y a de fortes chances que vous n’écoutiez plus Get It On, de T. Rex, sans penser au visage monstrueux de Nicolas Cage », résume Manon Dumais. Lisez la critique

L’été dernier : Un poison violent Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos « Dans sa volonté de transformer le scénario de Maren Louise Käehne et May el-Toukhi en une histoire plus complexe, avec la complicité de Pascal Bonitzer, la cinéaste Catherine Breillat ne cherche pas à choquer le spectateur, mais à le pousser dans ses retranchements en se glissant dans la peau des deux protagonistes. Si Catherine Breillat change la fin du récit original, sa conclusion, où l’on mesure l’ampleur des conséquences qu’entraînent le mensonge, la manipulation et l’hypocrisie, s’avère tout aussi puissante. Et terrifiante. », explique Manon Dumais. Lisez la critique