Dans un monde où les zombies cohabitent avec les vivants, trois amis tentent de profiter du trafic des non-vivants.

Dans un avenir pas si lointain, les non-vivants menacent de surpasser le nombre de vivants puisque plus personne ne meurt et que les morts ont ressuscité. Trois petits malfrats, Karl Neard (Alexandre Nachi), sa demi-sœur Maggie (Megan Peta Hill) et son meilleur ami Freddy Mercks (Derek Johns), qui courtise vainement la deuxième, se lancent dans le trafic de zombies.

À cette fin, ils interceptent les zombies destinés à la société pharmaceutique que dirige Bob Coleman (Guy Nadon, qui s’en donne à cœur joie en sombre vilain). Quand les livreurs de Coleman Stanley (Patrick Abellard), l’ex de Maggie, et Rocco (Marc-André Boulanger) s’en rendent compte, ils kidnappent la grand-mère de Karl (charmante Clare Coulter), qui se croit non-vivante.

We Are Zombies (Nous, les zombies en version française), troisième long métrage du trio RKSS, formé d’Anouk Whissell, Yoann-Karl Whissell et François Simard, transporte les spectateurs dans un univers où les zombies, appelés non-vivants, ne sont pas dangereux comme ceux que l’on rencontre dans les films de George Romero et ses émules.

En fait, ces zombies pourraient même avoir un petit côté tendre comme celui qu’incarnait Nicholas Hoult dans Warm Bodies, de Jonathan Levine. Toutefois, bien qu’on y croise une charmante « zilf » (on vous laisse deviner ce que cela signifie), Zelvirella (Rosemarie Sabor), We Are Zombies ne donne pas dans l’eau de rose. En fait, il s’inscrit parfaitement dans la lignée des précédents films de RKSS. Ainsi y retrouve-t-on l’humour décalé et l’aspect dystopique de Turbo Kid (2015) et la volonté de respecter les codes du cinéma d’horreur, dont le trio est friand, de Summer of 84 (2018).

Lauréat du prix du public – Or l’an dernier à Fantasia, où il était film de clôture, We Are Zombies est une adaptation assez fidèle de la série de bandes dessinées Les zombies qui ont mangé le monde (Les Humanoïdes associés), du scénariste belge Jerry Frissen et de l’illustrateur américain Guy Davis. Ce dernier a d’ailleurs contribué, au grand bonheur des réalisateurs, à la confection de l’impressionnante créature et clou du spectacle d’Otto Maddox (Stéphane Demers, déjanté), qui collectionne les zombies pour en faire des œuvres d’art.

En s’appropriant l’œuvre de Frissen et de Davis, les trois scénaristes-réalisateurs y ont insufflé leurs propres angoisses quant à l’avenir du monde. Derrière leur humour potache et leur appétit pour les scènes grand-guignolesques (ce n’est pas l’hémoglobine et les viscères qui manquent !), lesquels évoquent une version DIY de Shaun of the Dead, d’Edgar Wright, pointe une réflexion sur la protection de l’environnement et sur l’avancée des sciences.

Mettant en scène des zombies traités comme une caste inférieure, le trio renvoie aussi un miroir peu flatteur d’une société tournant le dos aux aînés, aux sans-abri et autres groupes marginalisés. Les Roadkill Superstars se seraient-ils assagis ? Certes, mais ils savent encore s’amuser et nous divertir.

