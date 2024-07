Une avocate spécialisée dans le droit des enfants entretient une relation amoureuse avec son beau-fils de 17 ans.

Dès la première scène de L’été dernier, remake du film danois Queen of Hearts (2019), de May el-Toukhi, Catherine Breillat expose clairement avec quelle habileté le personnage central peut cacher ses émotions, s’exprimer avec détachement, trouver le mot juste pour manipuler son interlocuteur. Ce personnage, c’est Anne (magistrale Léa Drucker), avocate défendant de jeunes victimes d’agressions sexuelles. Connaissant parfaitement la loi, elle sait se glisser dans la tête des agresseurs afin de préparer ses victimes avant le procès.

Au quotidien, Anne mène une existence idyllique avec Pierre (Olivier Rabourdin, d’une formidable retenue), prospère homme d’affaires, et leurs deux fillettes adoptives, Serena et Angela (craquantes Serena Hu et Angela Chen). Anne entretient également une belle relation avec sa sœur Mina (Clotilde Courau, éteinte), même si cette dernière envie sa réussite.

Puis arrive Théo (Samuel Kirchner, animal), fils de Pierre, âgé de 17 ans. Expulsé de son école à Genève, où il vit avec sa mère, Théo est contraint de vivre dans la famille de son père à qui il reproche de l’avoir abandonné. Cachant à Pierre un tour pendable de Théo, Anne développe ainsi une complicité avec son beau-fils. Ce rapprochement les mènera bientôt dans les bras l’une de l’autre.

À des lieues des scènes d’amour crues auxquelles Catherine Breillat nous a habitués (Romance, À ma sœur !, Anatomie de l’enfer), celles de L’été dernier mettent l’accent sur les visages plus que sur les corps. Sur les traits des acteurs se dessinent le désir, l’abandon, l’extase ; la réalisatrice s’inspire même d’un tableau du Caravage, Marie-Madeleine en extase.

Dans la lumière éclatante de Jeanne Lapoirie (Benedetta, de Paul Verhoeven), la caméra s’attarde davantage sur la jouissance du jeune garçon, qui évoque l’innocent Tadzio de Mort à Venise, de Visconti, plutôt que sur celle de la femme d’âge mûr. Si belle et solaire soit la manière de mettre en scène cette histoire d’amour, la relation demeure interdite.

Dans sa volonté de transformer le scénario de Maren Louise Käehne et May el-Toukhi en une histoire plus complexe, avec la complicité de Pascal Bonitzer, la cinéaste ne cherche pas à choquer le spectateur, mais à le pousser dans ses retranchements en se glissant dans la peau des deux protagonistes. Elle ne tente pas non plus d’amoindrir les gestes d’Anne ni à lui trouver des excuses.

Ici, l’avocate n’est plus une prédatrice et le premier baiser est échangé d’un commun accord, tout naturellement. Pourtant, mieux que personne, Anne sait que ce geste, bien que consenti en apparence, est déplacé, inapproprié. Non seulement elle est spécialisée dans le droit des enfants, mais elle-même, comme elle révèle à Théo à mots couverts, a été victime d’abus sexuels dans sa jeunesse.

Lorsque la vérité menace d’être révélée au grand jour, Anne, aussi glaciale qu’une blonde hitchcockienne, redevient celle qu’elle était dans la première scène. Or Théo dévoile qu’il sait lire dans son jeu, face à son père qui ne sait plus qui croire. Si Catherine Breillat change la fin du récit original, sa conclusion, où l’on mesure l’ampleur des conséquences qu’entraînent le mensonge, la manipulation et l’hypocrisie, s’avère tout aussi puissante. Et terrifiante.

