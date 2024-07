Les remakes récents, tels Dune, Westside Story ou Little Women, proposent une relecture somme toute assez différente de l’œuvre originale ou des moutures précédentes.

Bien que Twisters soit annoncé comme « un chapitre contemporain à la superproduction Twister de 1996 » et non un remake en bonne et due forme ni une suite tardive, la proposition de Lee Isaac Chung (Minari, Munyurangabo) est plutôt une version actualisée qui n’offre guère plus. Les personnages ne sont pas les mêmes, mais les enjeux, la structure et les dangers, oui.

Twisters (Tornades en version française) commence de belle façon avec la présentation de cinq jeunes passionnés de phénomènes météorologiques sur le point de tester leur théorie. Selon eux, le polyacrylate de sodium, la substance absorbante qu’on trouve notamment dans les couches, peut étouffer une tornade. Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones, vue dans les séries Normal People et Under the Banner of Heaven) mène le projet dans son Oklahoma natif. En peu de temps, on s’attache au dynamique groupe. Comme dans Minari, Lee Isaac Chung parvient rapidement à établir une proximité avec ses personnages. Malheureusement, les forces de la nature surprennent les scientifiques et le pire se produit.

Un saut dans le temps de cinq ans nous amène à New York, où Kate est désormais analyste météo dans un édifice loin des tourbillons dévastateurs et de ses proches. Un jour, son vieil ami Javi (Anthony Ramos, In The Heights, Transformers : Rise of the Beasts) débarque avec une technologie inspirée de son séjour dans l’armée qui permettrait de disséquer plus précisément les puissants phénomènes naturels. Le refus initial de Kate de rentrer au bercail est de courte durée.

Javi mène une équipe – entièrement masculine – d’anciens de la NASA, du MIT et de tous les sigles possibles, mais a besoin de Kate en raison de son talent naturel pour prédire le temps. Scott (David Corenswet, le prochain Superman) ne se gêne pas pour remettre en question les instincts de la jeune femme. Toujours hantée par la tornade EF5 d’il y a cinq ans, elle peine à retrouver l’assurance de jadis.

PHOTO MELINDA SUE GORDON, FOURNIE PAR UNIVERSAL Glenn Powell incarne Tyler Owens, chasseur de tornade professionnel.

L’arrivée avec tambours et trompettes du « dresseur de tornades » Tyler Owens (Glen Powell, Anyone But You, Hit Man), sensation de YouTube, fera naître un esprit de compétition entre Kate et lui. Et graduellement d’autres sentiments. Accompagné d’une équipe de sympathiques mordus d’adrénaline, Tyler démontrera qu’il est plus qu’un visage sur un t-shirt écrit « Not My First Tornadeo ».

D’amour et de désastres

Plutôt que le vieux couple séparé qui se réapprivoise de Twister, la variante écrite par Marl L. Smith (The Revenant) et Joseph Kosinski (Top Gun : Maverick) trace les lignes – floues – d’un triangle amoureux. On peut comprendre la retenue des protagonistes, mais la timide romance ne rivalise pas avec l’intensité des vents tourbillonnants. Surtout que le cycle « drague plus ou moins assumée-ravages de tornade » ne cesse de se répéter.

La rivalité entre les deux équipes de chasseurs est aussi beaucoup moins tendue que celle de 1996. Encore ici, on peut applaudir le plus grand civisme qu’impose notre époque, mais le divertissement en souffre.

Lorsque la tempête s’abat, la sensation de danger est fort bien rendue. Les tornades sont impressionnantes, leur impact est sidérant et les dégâts sont colossaux. Les acteurs sont tous convaincants quand les éléments s’agitent.

Glenn Powell déploie tout le charisme américain qui a fait de lui une vedette montante. Comme bien d’autres avant lui, il joue le rôle de l’homme alpha qui trouve celle qui lui tient tête avec juste assez de détachement. Daisy Edgar-Jones est quant à elle la femme éprouvée qui a choisi de mettre en veille sa brillance jusqu’au jour où le bon gars la ravive.

Plutôt que de s’appuyer sur l’héritage du film original – ou d’aborder la crise climatique –, Twisters mise sur une approche classique des relations homme-femme. Elle est là, l’influence des années 1990.

En salle

