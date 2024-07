Une avocate parisienne spécialisée dans la fiscalité se retrouve à défendre un jeune homme accusé de meurtre à Reims.

Habitant chez ses parents, fiers immigrés algériens, fraîchement diplômée en droit, Nora Aït (Noée Abita) est l’incarnation parfaite de la jeune fille sage. Un soir qu’elle s’ennuie en boîte avec ses amis, elle reçoit l’appel de Me de Saint-Brieuc (François Morel), son patron. Elle doit immédiatement se rendre à Reims pour la garde à vue de Jordan Blésy (Alexis Neises), 18 ans, accusé du meurtre d’une amie de sa sœur.

Ayant roulé de Paris toute la nuit, Nora ne fait guère bonne impression auprès de son client, qui réclame une avocate plus âgée – elle n’a que 26 ans –, ni du policier norvégien responsable de l’affaire, Alexis Servan (Anders Danielsen Lie). Enivrée malgré tout par l’expérience, elle convainc Saint-Brieuc de la laisser défendre Jordan qu’elle croit innocent. Dès lors, Nora partage sa vie entre Paris et Reims. Et bientôt, Alexis fera aussi des allers-retours Reims-Paris.

Pour son premier long métrage, Première affaire, Victoria Musiedlak se serait inspirée de la transformation d’une jeune avocate de son entourage. Malgré quelques ellipses abruptes, le portrait qu’elle esquisse de Nora ne manque certainement pas de finesse. Ainsi la voit-on perdre graduellement sa candeur tandis qu’elle découvre les rouages d’un procès criminel, la violence faite aux femmes, le cynisme de ses pairs, les inégalités sociales et le sentiment d’injustice des proches de la victime.

Si elle explore l’aspect professionnel de manière plausible, la cinéaste fait montre de moins de subtilité en dépeignant la sphère intime du personnage. Alors qu’elle développe une complicité avec sa sœur aînée (Sonia Bendhaou), elle s’affranchit avec bruit et fureur de son père bienveillant (Chad Chenouga) et de sa mère exigeante (Saadia Bentaïeb).

Il est aussi regrettable que Victoria Musiedlak greffe au récit une intrigue amoureuse entre l’avocate et l’enquêteur (que 13 ans séparent dans la fiction et 20 ans dans la réalité), laquelle culmine en une réaction peu crédible de Nora. La romance prend tant de place que l’affaire criminelle, bien plus captivante, s’en trouve négligée et fait l’objet d’une conclusion hâtive.

D’une mise en scène totalement au service des acteurs, baignant dans la lumière froide de Martin Rit, qui crée également d’expressifs jeux d’ombre, Première affaire s’avère malgré tout porteur de belles promesses. Au-delà du talent indéniable de Victoria Musiedlak, c’est toutefois celui de la charismatique Noée Abita qui éclipse tout sur son passage. Face au bouleversant Alexis Neises et à l’imposant Anders Danielsen Lie, l’actrice, dotée d’un physique gracile, d’un visage mutin et d’un regard hypnotique, s’impose grâce à son jeu tout en dentelle.

