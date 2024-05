Après une expo chez son galeriste new-yorkais Jack Shainman et la projection au Festival international du film sur l’art d’un documentaire qui lui est consacré et qui sortira à l’automne, Lyne Lapointe fait partie, jusqu’en novembre, d’une exposition durant la 60e Biennale de Venise. Résiliente, l’artiste féministe de 66 ans poursuit son chemin avec passion. Nous l’avons rencontrée dans son atelier de Mansonville, en Estrie.

Mansonville

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La maison-atelier de Lyne Lapointe

En 1996, Lyne Lapointe et son ami (le peintre) Pierre Dorion ont été gravement blessés par un mur de briques qui s’est détaché de l’édifice montréalais qui abritait son atelier. Quelques semaines plus tard, suivant les conseils de son médecin, elle est partie avec sa conjointe Nancy Marcotte se reposer à la campagne. Adorant l’Estrie, le couple a fini par acquérir une propriété à Mansonville en 2000. Quinze acres de terrain au bord d’une colline. Un étang de grenouilles, un petit lac, un potager, une forêt de pins. Et un atelier au sein d’une grande maison rustique constellée de ses œuvres.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Lyne Lapointe dans sa forêt de pins

L’atelier est un véritable cabinet de curiosités. On y découvre ses œuvres récentes, des objets qu’elle collectionne et qu’elle utilise pour ses créations et des dizaines d’impressions de gravures sur verre ou sur bois. On reconnaît immédiatement son traitement récurrent et sensible du corps féminin qu’elle combine avec ses intérêts pour la nature et pour l’histoire.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le réservoir d’impressions de Lyne Lapointe

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Lyne Lapointe et quelques œuvres récentes 1 /2



Ici, une peinture sur laquelle est fixée la figurine d’une astronaute russe a été réalisée sur une moustiquaire en chanvre qu’elle a fait venir du Japon. Là, c’est une toile de lin ukrainien. Des œuvres dont elle fabrique elle-même les cadres en bois. Quand nous sommes passés, elle collait des perles de culture sur du papier pour évoquer le vêtement d’une femme. Un travail assis, adapté à son état de santé actuel, ses jambes lui faisant mal depuis l’accident de 1996.

Résilience

Lyne Lapointe a grandi dans Hochelaga au sein d’une famille « rock’n’roll ». Son père, maniaco-dépressif, a fini par mettre fin à ses jours. « C’était assez pénible quand j’étais jeune », dit-elle. Elle a ensuite connu bien des galères (l’accident de 1996, un cancer puis des complications), qu’elle a surmontées avec combativité. Ses amitiés, ses amours, ses rencontres ont été sa force nourrissante.

Sa jeunesse avait déjà fait d’elle une femme déterminée et curieuse. Et une artiste. Car son père, imaginatif et débrouillard, et sa mère, habile de ses mains, ont éveillé en elle le désir de créer et une attirance pour les matières. À 12 ans, elle sculptait des panneaux, les peignait à l’huile et les mettait au feu pour voir l’effet ! En septième année, elle a eu Monique Hurtubise comme professeure. La conjointe de Jacques Hurtubise a reconnu l’artiste en elle et lui a conseillé d’étudier à l’Université d’Ottawa où il enseignait. Lyne Lapointe a donc quitté Montréal pour Ottawa à 18 ans, contre l’avis de ses parents. « Une question de survie », dit-elle.

PHOTO FOURNIE PAR LYNE LAPOINTE Une de ses premières installations, en 1980

Adorant sculpter avec des matériaux hétéroclites, elle a choqué Jacques Hurtubise avec une création de papiers et de crin de cheval. « L’effet était si particulier qu’il avait dit : “Tab… c’est quoi, c’t’affaire là ? Ça fait peur !” » Influencée par l’architecte Gordon Matta-Clark, elle s’est aussi mise à s’intéresser aux édifices abandonnés. L’artiste Betty Goodwin la remarque en 1977 et lui permet d’exposer en 1981 chez sa galeriste, France Morin. Débute alors une frénésie de créations…

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Inclassable

Avec sa griffe imprégnée de féminisme, d’amour saphique et de ses intérêts pour la connaissance et la nature, Lyne Lapointe a toujours eu une lecture originale de l’art. À partir de 1981, elle formera avec la critique d’art torontoise Martha Fleming un duo inédit d’artistes visuelles lesbiennes, et ce, pendant 15 ans.

PHOTO FOURNIE PAR LYNE LAPOINTE Vue de l’expo dans l’ancien Théâtre Corona

PHOTO FOURNIE PAR LYNE LAPOINTE Vue de Musée des sciences 1 /2



Leur rejet du marché traditionnel de l’art les conduit à créer successivement trois installations dans des édifices abandonnés de Montréal. En 1983, dans une ancienne caserne de pompiers de la rue Saint-Dominique. En 1984, leur expo Musée des sciences se tient dans le bâtiment actuel du centre d’art 1700, La Poste. Et en 1987, La Donna Delinquenta, une expo sur les femmes marginalisées, est organisée dans l’ancien Théâtre Corona, alors délabré, grâce à l’intervention de la petite-fille de La Poune, Kathleen Verdon.

PHOTO FOURNIE PAR LE MAC Sans titre, 1983-1987, acquis par le collectionneur Pierre Bourgie après l’expo au Théâtre Corona, puis donné au MAC

Ces expos, qui ont contribué à sauver des bâtiments en péril, associaient peinture et sculpture. Elles ont eu du succès et ont permis au tandem de se faire connaître aux États-Unis. Ce qui l’a conduit, en 1990, après avoir exposé au New Museum of Contemporary Art de New York, à créer une expo au Battery Maritime Building de New York, notamment sur l’arrivée des esclaves noirs, au XVIIIe siècle. Une expo qu’ont adorée les communautés noires locales.

PHOTO FOURNIE PAR L’ARTISTE Vue d’une œuvre du duo à l’extérieur du Battery Maritime Building

Les expos vont se succéder, au Musée d’art contemporain de Montréal (1992), puis à la 22e Biennale de São Paulo, en 1994. Après sa séparation d’avec Martha Fleming, une rétrospective du travail du duo est présentée au MAC en 1998 (Studiolo), puis Lyne Lapointe expose La tache aveugle au même endroit en 2002, avant une expo muséale en France en 2004. Depuis, elle expose régulièrement à la galerie Bellemare-Lambert, à Montréal, et chez son galeriste new-yorkais.

Consultez la page de l’artiste sur le site de la galerie Jack Shainman

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Lyne Lapointe chez elle à Mansonville, en Estrie

Actualités

L’hiver dernier, Lyne Lapointe a exposé à New York. Echoes of Circumstance présentait son travail, celui du sculpteur ghanéen El Anatsui et celui de l’artiste hawaïen Garnet Puett. Une commissaire américaine, Destinee Ross-Sutton, a alors acheté son œuvre Madre del Mar. Choisie pour commissarier une exposition de 33 femmes artistes du monde entier qui abordent la sexualité féminine, Mme Ross-Sutton a intégré l’œuvre dans cette expo présentée au Centre culturel européen du Palazzo Bembo, à Venise, jusqu’au 24 novembre.

Tout un honneur pour Lyne Lapointe !

PHOTO FOURNIE PAR LYNE LAPOINTE Madre Del Mar a été retenue pour l’affiche de l’expo à Venise.

PHOTO FOURNIE PAR LYNE LAPOINTE Destinee Ross-Sutton et l'oeuvre Madre del Mar 1 /2



Seule artiste canadienne du groupe, elle côtoie de grosses pointures comme Zanela Muholi, Renee Cox ou encore Vanessa German.

C’est cool. Les gens ressentent dans mon travail ce que la femme représente. La femme est forte. Mais nous ne sommes pas sorties du bois ! Si j’embrasse Nancy dans un magasin, ça risque encore de faire hiiiiii ! En tant que lesbienne et femme, on a une perception différente du monde et on continue d’être marginalisée et de se sentir menacée. Lyne Lapointe

PHOTO FOURNIE PAR LYNE LAPOINTE Œuvre de la série La pierre patiente acquise par Glenn D. Lowry

Dans le documentaire L’art et la matière que Germán Gutiérrez et Carmen Garcia lui ont consacré, les éloges du milieu de l’art à l’égard de Lyne Lapointe pleuvent. Selon Glenn D. Lowry, directeur du Museum of Modern Art de New York, « elle fait un travail extraordinaire et remarquable ». Son galeriste, Jack Shainman, estime qu’elle est « une des grandes artistes de notre époque ». Pourtant, elle n’a jamais obtenu de récompense majeure. « C’est une artiste libre qui ne fait pas de compromis », dit Richard Gagnier, chef de la restauration au Musée des beaux-arts de Montréal. « Être rebelle, c’est une position et aussi un destin », ajoute Diana Nemiroff, ancienne conservatrice au Musée des beaux-arts du Canada.

Consultez la page de l’artiste sur le site des galeries Bellemare-Lambert

En images

Voici quelques œuvres de Lyne Lapointe au fil des ans.