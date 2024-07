À Paris, à la fin des années 1920, la mécène et danseuse étoile Ida Rubinstein commande à Ravel la musique d’un ballet espagnol. En panne d’inspiration, le compositeur tarde à entamer l’écriture de ce qui deviendra son Boléro, « premier tube planétaire » de la musique classique.

« Je me suis perdu dans ma propre musique », avoue Maurice Ravel (excellent Rafaël Personnaz dans un registre sobre et feutré). Avec sensibilité, la cinéaste Anne Fontaine (Coco avant Chanel, Gemma Bovery, Police) s’est intéressée au compositeur, l’un des plus influents, avec Debussy, de la musique classique française. Si son long métrage impressionniste n’est pas sans longueurs, Fontaine réussit son pari de cerner cet homme mystérieux, asexué et très froid, un « volcan de glace ». Mais habité par un riche monde de chimères sonores.

À la fois biographique, intime et fantaisiste, Boléro explore la personnalité complexe de Ravel, en s’attardant aux origines de la création du Boléro. Un siècle après sa création, on dit qu’il ne s’écoule pas 15 minutes sans que, quelque part dans le monde, soit joué le célèbre « tube » ! Le film ne néglige pas d’autres morceaux de son œuvre (dont ses fameux concertos pour piano) et de sa vie : sa relation œdipienne avec sa mère, interprétée par Anne Alvaro ; son malaise avec les femmes qui l’aiment, comme Misia (Doria Tillier). Ni sa fin tragique. Atteint d’aphasie, Maurice Ravel meurt à 62 ans, en 1937, des suites d’une opération au cerveau.

Sous l’excellente direction musicale du pianiste Alexandre Tharaud, le film raconte le difficile accouchement d’un chef-d’œuvre. Sans être un grand film, Boléro a le mérite de nous faire entrer dans la tête d’un génie. Un homme à la fois conscient de son talent et hanté par le doute. Car le chemin qui mène au succès est semé d’embûches et d’échecs.

« Le Boléro, c’est la marche du temps qui avance », illustre le compositeur, pour expliquer son succès. Or, selon Ravel, c’est un « chef-d’œuvre malheureusement vide de musique ». Le créateur a eu un rapport amour-haine avec son Boléro.

L’œuvre est une commande d’Ida Rubinstein. Cette mécène, star des Ballets russes et personnage haut en couleur, est jouée avec outrance par Jeanne Balibar (inoubliable Barbara, par ailleurs, dans un autre film biographique). Aussi dur envers lui-même qu’intransigeant envers les interprètes de ses pièces, Ravel réagira très mal en voyant – en répétition – son ballet dansé pour la première fois par Rubinstein… Une scène comique et révélatrice.

Le compositeur de La Pavane était un homme assez en retrait, mais quand même de son époque. Il a voulu faire une ode à la modernité avec ce classique populaire, en s’inspirant du bruit des machines dans les usines en banlieue de Paris pour le composer. Le film commence avec plusieurs versions du Boléro dans le monde. Et s’achève avec une prestation énergique de la star du Ballet de l’Opéra de Paris François Alu.

Une fin spectaculaire pour un film qui navigue entre réalisme et onirisme.

