À la fin des années 1960, le gouvernement américain fait appel à une experte en marketing afin de permettre à la NASA d’obtenir le financement nécessaire pour envoyer Apollo 11 sur la Lune.

Certains demeurent persuadés que l’homme n’a jamais marché sur la Lune.

Une vieille théorie complotiste soutient que le grand réalisateur Stanley Kubrick aurait tourné l’alunissage dans un vaste studio.

En réalité, c’est plutôt l’extravagant Lance Vespertine (Jim Rash) qui a obtenu ce mandat ultrasecret.

C’est du moins ce que prétend Fly Me to the Moon (Emmène-moi sur la lune, en version française), une comédie romantique qui se déroule à la fin des années 1960, au moment où les États-Unis tentent de dépasser l’URSS dans la fameuse course vers l’espace. Mais avant de recréer le sol lunaire dans un hangar, il faut d’abord raviver l’intérêt du public et des politiciens envers les étoiles.

Reine de la publicité à New York, Kelly Jones (Scarlett Johansson) est recrutée par Moe Berkus (Woody Harrelson) du gouvernement américain afin de redorer le blason de la NASA, ébranlée par la tragédie d’Apollo 1 et perçue comme un gouffre financier alors que le conflit au Viêtnam perdure. Il promet en échange d’« effacer » le passé trouble de Kelly.

La femme aussi convaincue que convaincante débarque à Cocoa Beach, près du Centre spatial Kennedy, avec son assistante Ruby Martin (Anna Garcia, comique dans un trop petit rôle). Le soir de son arrivée, Kelly fait la rencontre de Cole Davis (Channing Tatum) au restaurant local. C’est le coup de foudre… mais celui-ci s’éclipse sans trop de raisons.

Ils se recroisent dès le lendemain sur le terrain du centre spatial, car Cole est le directeur de la mission Apollo 11. Fermé à l’idée de transformer la noble NASA en véhicule publicitaire, il rejette toutes les idées de la spécialiste du marketing. Moe lui rappelle que les coffres sont vides. Kelly déploie alors son talent de vendeuse. Des partenariats avec Omega et Tang à l’appui de sénateurs, Kelly est d’une efficacité redoutable.

Fly Me to the Moon l’est aussi, particulièrement dans sa première moitié. À coups de sourires et de regards, Scarlett Johansson (Marriage Story, Black Widow) incarne parfaitement le charisme associé aux stars d’Hollywood de l’époque. Son assurance et son dynamisme ne sont pas affectés par ses défauts qu’elle porte fièrement. Car pour arriver à ses fins, Kelly n’hésite pas à mentir. L’intégrité de Cole l’empêchera de succomber aux charmes de sa nouvelle collègue. Alors que celle-ci ne masquera jamais son désir initial, il entretiendra une fausse rivalité ancrée dans un zèle professionnel que lui seul s’impose. Channing Tatum (Magic Mike, Logan Lucky) parvient à rendre crédible cette étonnante position grâce à son jeu témoignant la détermination nécessaire pour se rendre sur la Lune.

PHOTO DAN MCFADDEN, FOURNIE PAR SONY PICTURES Lance Vespertine (Jim Rash) et Kelly Jones (Scarlett Johansson) sur le plateau de la Lune

Le vrai du faux

La deuxième partie du long métrage d’un peu plus de deux heures est consacrée à la planification de l’alunissage autant dans l’espace qu’en studio. Cela donne lieu à de bons moments de tension et de belles images du décollage de Saturn V ainsi qu’à des moments cocasses dans l’entraînement des astronautes acteurs et des caprices ridicules du réalisateur.

Davantage connu pour son travail de scénariste en télévision, Greg Berlanti, qui a remplacé Jason Bateman derrière la caméra, prend son temps. Plus d’originalité n’aurait pas fait de mal, mais son approche classique est bénéfique au scénario touffu de Rose Gilroy (fille du cinéaste Dan Gilroy et de l’actrice Rene Russo).

Malgré les milliers d’employés de la NASA, on ne fait connaissance qu’avec deux gentils ingénieurs et Henry Smalls (Ray Romano), sorte de mentor de Cole. Ceux-ci et les quelques autres personnages secondaires sont attachants, mais restent en surface.

La relation entre Kelly et Cole est au moins davantage explorée en deuxième moitié. À l’image de la prémisse, les deux tenteront de savoir si ce qui existe entre eux est vrai. C’est cliché, mais avec de bons acteurs, on arrive à y croire.

En salle