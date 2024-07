Avec Longlegs, où Nicolas Cage incarne un effrayant meurtrier, Osgood Perkins, fils d’Anthony Perkins, inoubliable Norman Bates de Psycho, confirme hors de tout doute qu’il a l’horreur dans le sang.

Nicolas Cage est capable du meilleur comme du pire. Dans Longlegs, quatrième long métrage d’Osgood Perkins (le film d’épouvante I Am the Pretty Thing That Lives in the House), la performance qu’il livre se classe dans la première catégorie. Effroyable croisement entre Hannibal Lecter, le Joker (version River Phoenix) et Pennywise, le dénommé Longlegs qu’il incarne a tout ce qu’il faut pour s’inscrire au panthéon des méchants du cinéma d’horreur.

Arborant une longue chevelure pâle, un visage évoquant celui d’une actrice âgée ayant abusé du collagène et d’autres artifices, un regard bleu à glacer le sang, une allure androgyne à la Marc Bolan de T. Rex, Nicolas Cage fait sursauter d’effroi à sa première apparition. Avant que son visage apparaisse entièrement à l’écran, l’acteur étant cadré à hauteur de la fillette à qui il s’adresse, sa voix haut perchée, son ton presque enfantin et sa diction maniérée auront tôt fait de clouer le spectateur sur son siège avant même que le titre du film s’affiche.

Tourné en format 4/3, lequel rappelle avec ses coins arrondis un vieil album photo, ce prologue anxiogène campé dans les années 1970 suggère une plongée vertigineuse dans les traumatismes de jeunesse. Puis l’action se transporte dans les années 1990. Fidèle à lui-même, Osgood Perkins installe patiemment les pièces du puzzle. S’il réserve quelques effets choc et des plans quasi subliminaux pour la suite, le cinéaste mise surtout sur une atmosphère aussi lugubre qu’insolite, comme si l’on entrait dans l’esprit d’une personne fortement troublée.

PHOTO FOURNIE PAR ENTRACT FILMS Image tirée du film Longlegs

Au cours d’une enquête, l’agente du FBI Lee Harker (l’excellente Maika Monroe, révélée dans It Follows, drame d’horreur de David Robert Mitchell) perd brutalement son partenaire. À la suite d’examens, on lui découvre un don de médium. Dès lors, elle fait équipe avec son supérieur hiérarchique, l’agent Carter (solide Blair Underwood), afin de traquer Longlegs, tueur en série satanique qui décime des familles depuis une trentaine d’années.

Outre les lettres cryptées qu’il envoie, cet insaisissable assassin a la particularité de fabriquer des poupées à l’effigie de fillettes nées le 14e jour du mois. Alors qu’une survivante (inquiétante Kiernan Shipka, l’une des jeunes pensionnaires combattant des forces maléfiques dans The Blackcoat’s Daughter, premier film de Perkins) pourrait l’aider à coincer Longlegs, Lee doit s’occuper de sa mère (Alicia Witt, qui force un peu la note), dévote timbrée.

Ambiance insoutenable

D’emblée, les comparaisons avec The Silence of the Lambs, de Jonathan Demme, de même qu’avec Seven et Zodiac, de David Fincher, s’imposent pour disparaître presque aussitôt. Certes, la jeune agente fera une rencontre percutante avec l’assassin, mais la nature de leur relation n’a rien à voir avec celle qu’entretenait Clarice avec Lecter.

À l’instar des films de Fincher, l’ambiance est si macabre qu’elle en devient insoutenable, mais les pistes que lance Perkins sont bien moins nombreuses et l’enquête prend très tôt une tournure surnaturelle. Malgré une conclusion satisfaisante, cet aspect du scénario entraîne quelques attentes déçues et questions sans réponses.

D’un point de vue esthétique, il n’y a cependant rien à reprocher. Bénéficiant de la direction photo soignée Andres Arochi et de la mise en scène précise de Perkins, les images sont tour à tour d’une netteté aveuglante, d’une austère élégance et sculptées d’ombres menaçantes.

Au cœur de ce lent suspense cruel aux accents cauchemardesques, Osgood Perkins se permet quelques moments cocasses, notamment dans les scènes où Lee, asociale et maladroite, est contrainte d’échanger plus de trois mots. Si le cinéaste allège ainsi le tout, c’est pour ensuite s’enfoncer de plus belle dans l’horreur. Enfin, si Longlegs ne vient pas hanter vos rêves, il y a de fortes chances que vous n’écoutiez plus Get It On, de T. Rex, sans penser au visage monstrueux de Nicolas Cage.

