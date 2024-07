Quoi voir cette semaine ? Voici nos critiques des derniers films sortis en salle ou sur une plateforme.

MaXXXine : Blonde ambition « Des trois films, le troisième volet, qui propose un récit plus classique et consensuel, ne s’avère certainement pas le meilleur, mais il n’en demeure pas moins tout aussi divertissant et ludique. À tel point que plusieurs réclameront sans doute à cor et à cri le retour de Maxine Minx ou, du moins, de nouvelles collaborations entre Ti West et Mia Goth, duo aussi infernal qu’irrésistible. », écrit notre journaliste Manon Dumais. Lisez la critique

Beverly Hills Cop – Axel F. : À l'ancienne, comme on l'aime « Comme dans le premier film, le policier sympathique (Eddie Murphy) mais obstiné mènera sa propre enquête et sera rapidement arrêté. Au poste, il renouera avec son meilleur ennemi John Taggart (John Ashton), maintenant chef de police, et fera la rencontre de Bobby Abbott (Joseph Gordon-Levitt). L'intrigue est bien ficelée, la nostalgie bien dosée et les chansons, rétros et récentes, ensoleillées comme L.A. N'ayez crainte, le compositeur Lorne Balfe reprend de belle façon les mythiques notes d'Alex F de Harold Faltermeyer », résume Pascal LeBlanc. Lisez la critique

Despicable Me 4 : La moins détestable des suites « Despicable Me 4 est certes éparpillé, mais on ne peut lui reprocher d'être ennuyeux. Chris Renaud, qui a coréalisé les deux premiers films, offre un rythme supérieur au volet précédent et propose en quelque sorte un retour aux sources pour Gru.On se demande tout de même si la formule n'a pas fait son temps. Il y aurait peut-être d'autres histoires à raconter si les filles grandissaient enfin. Même plus vieille, on est sûr qu'Agnes serait aussi adorable ! », explique Pascal LeBlanc. Lisez la critique

Et plus si affinités : Petits malaises entre voisins « Palpitant huis clos tourné à deux caméras à l'épaule, permettant ainsi des plans séquences fluides où l'on traque les acteurs dans leurs déplacements et retranchements, Et plus si affinités s'avère une surprenante radiographie de deux couples plus complexes qu'ils ne le paraissent et peut-être moins différents l'un de l'autre qu'ils ne le prétendent. Tandis qu'Olivier Ducray et Wilfried Méance entraînent leurs personnages vers une finale douce-amère, s'égrènent doucement quelques notes d'espoir », écrit Manon Dumais. Lisez la critique