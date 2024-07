Ensemble depuis 25 ans, des quinquagénaires reçoivent à dîner un jeune couple ouvert.

Lors du 27e Festival international du film de comédie de l’Alpe d’Huez, Et plus si affinités, d’Olivier Ducray et Wilfried Méance, a remporté le Prix du public et le Prix spécial du jury. Têtes d’affiche de ce remake, en plus polisson et plus profond, de Sentimental, du cinéaste espagnol Cesc Gay (le mélo Truman), Isabelle Carré et Bernard Campan y ont remporté les Prix de la meilleure interprétation féminine et masculine.

C’est d’ailleurs la perspective de renouer avec l’inoubliable couple de Se souvenir des belles choses (2002), magnifique drame de Zabou Breitman, qui séduit d’abord dans cette comédie qui rafraîchit avec panache le théâtre de boulevard. Certes, Carré et Campan ont repris à l’écran les rôles qu’ils avaient créés au théâtre dans La dégustation (2021), d’Ivan Calbérac, mais le résultat ne satisfaisait qu’à moitié. Dans Et plus si affinités, où les répliques font mouche, leur complicité crève l’écran. Qui plus est, avec Julia Faure et Pablo Pauly, ils forment un redoutable quatuor jouant au diapason.

Espérant passer une soirée tranquille, Xavier (Campan), prof de musique et musicien raté, apprend que Sophie (Carré), agente immobilière à la tête de sa propre agence avec qui il partage sa vie depuis 25 ans, a invité leurs voisins de palier pour dîner. En couple depuis deux ans, Adèle (Faure), psy pour animaux dans la quarantaine, et Alban (Pauly), pilote de ligne dans la trentaine, ont pour particularité de faire beaucoup de bruit durant leurs ébats et de pratiquer l’échangisme.

Pendant que le gigot menace de cramer et que le vieux chien Alto ronfle dans son coin s’engage un combat de coqs entre le ronchon Xavier et l’impétueux Alban. Le vin aidant, Sophie en révèle plus qu’elle ne le devrait sur son couple et Adèle se la joue sexologue. Plus le vernis craque, plus l’atmosphère s’échauffe. La nuit sera longue…

Deux ans après la comédie Jumeaux mais pas trop (2022), où un trentenaire blanc découvre qu’il a un frère jumeau noir, le tandem Ducray-Méance peut se targuer d’avoir signé le chaînon manquant entre Carnage (2011), de Roman Polanski, d’après la pièce de Yasmina Reza, et Le prénom (2012), d’Alexandre De La Patellière et Matthieu Delaporte, d’après leur pièce du même titre.

Palpitant huis clos tourné à deux caméras à l’épaule, permettant ainsi des plans séquences fluides où l’on traque les acteurs dans leurs déplacements et retranchements, Et plus si affinités s’avère une surprenante radiographie de deux couples plus complexes qu’ils ne le paraissent et peut-être moins différents l’un de l’autre qu’ils ne le prétendent. Tandis qu’Olivier Ducray et Wilfried Méance entraînent leurs personnages vers une finale douce-amère, s’égrènent doucement quelques notes d’espoir.

