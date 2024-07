Quoi voir cette semaine ? Voici nos critiques des derniers films sortis en salle ou sur une plateforme.

Twisters: un remake qui tourne en rond « Bien que Twisters soit annoncé comme “un chapitre contemporain à la superproduction Twister de 1996” et non un remake en bonne et due forme ni une suite tardive, la proposition de Lee Isaac Chung (Minari, Munyurangabo) est plutôt une version actualisée qui n’offre guère plus. Les personnages ne sont pas les mêmes, mais les enjeux, la structure et les dangers, oui », écrit notre journaliste Pascal Leblanc. Lisez la critique

Boléro : musique de chambre Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos « À la fois biographique, intime et fantaisiste, Boléro explore la personnalité complexe de Ravel, en s’attardant aux origines de la création du Boléro. Un siècle après sa création, on dit qu’il ne s’écoule pas 15 minutes sans que, quelque part dans le monde, soit joué le célèbre “ tube ” ! Le film ne néglige pas d’autres morceaux de son œuvre (dont ses fameux concertos pour piano) et de sa vie : sa relation œdipienne avec sa mère, interprétée par Anne Alvaro ; son malaise avec les femmes qui l’aiment, comme Misia (Doria Tillier). Ni sa fin tragique », explique notre journaliste Luc Boulanger. Lisez la critique

Normale : autour de Lucie Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos « Touchant film d’apprentissage, Normale raconte du point de vue d’une adolescente la vie pas si simple qu’elle mène avec son père, en perte d’autonomie, dans une banlieue de Paris. Benoît Poelvoorde est bouleversant dans le rôle de ce veuf qui perd la vue et craint de perdre la garde de sa fille », résume notre journaliste Marc Cassivi. Lisez la critique