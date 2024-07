Une famille de Parisiens, à l’étroit dans son appartement, déménage à la campagne. Son rêve vire toutefois au cauchemar quand elle apprend que son jardin sert aussi de terrain de chasse.

Cette comédie bien franchouillarde fait rire, même si ça ne vole pas haut. Les réalisateurs Antonin Fourlon et Frédéric Forestier (Le boulet, Astérix aux Jeux olympiques) misent sur les situations comiques du contraste entre les provinciaux de la campagne et les Parisiens, ces derniers étant toujours perçus comme très arrogants.

Chasse gardée, c’est l’histoire d’un couple de Parisiens et de leurs deux jeunes enfants qui quittent la capitale bruyante pour s’installer au calme, à la campagne. La petite famille pense avoir enfin trouvé sa maison de rêve, mais voilà que les chasseurs lui font la vie dure, car ils utilisent son jardin comme terrain de chasse. Les Parisiens ne vont pas se laisser faire, et les chasseurs non plus !

On a évidemment droit à un festival de clichés ; les Parisiens sont des urbains en extase devant la nature et découvrent les poules et les sangliers, alors que les chasseurs du village sont un peu bourrus et maladroits. L’un d’entre eux, joué par l’excellent Didier Bourdon (Le pari, Les trois frères), est un grand passionné de chasse à tel point qu’il délaisse sa femme. Il est tout simplement irrésistible.

Les parents, joués par les comédiens Camille Lou et Hakim Jemili, sont très bons aussi. Thierry Lhermitte, dans un second rôle, effectue un passage très remarqué, en disant notamment : « Votre problème, c’est que vous avez quitté les fous de Paris pour les tarés de la campagne ! » En effet, mais ces « tarés » sont franchement drôles et attachants, même si un peu trop caricaturaux.

On aurait souhaité un peu plus de subtilités et des dialogues plus drôles, mais on se rattrape dans le comique des situations. On rit quand on voit les commerçants du village hausser leurs prix quand débarquent les Parisiens, on rit aussi lors d’une scène complètement folle de banquet de chasse où l’alcool coule à flots, ça danse et ça chante sur des airs du populaire Patrick Sébastien, et on rit encore plus quand les chasseurs se retrouvent sur une piste cyclable…

Chasse gardée est une comédie qui nous fait bien rire malgré les clichés et les bons sentiments.

