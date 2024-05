Dans les années 1960, la rivalité entre les marques Kellogg’s et Post entraîne une course à l’innovation qui mènera à la création des Pop-Tarts.

Jerry Seinfeld sera toujours perçu comme le génie comique derrière la série des années 1990 qui porte son nom. Après avoir vu sa première réalisation, Unfrosted, nous sommes en droit de nous demander si sa réputation n’est pas surfaite.

Le film, qu’il a coécrit avec trois collaborateurs de l’époque de Seinfeld, raconte comment les géants des céréales Kellogg’s et Post, tous deux installés à Battle Creek, au Michigan, ont mené une bataille pour la création de la première pâtisserie pouvant être réchauffée dans un grille-pain. Les géniteurs des Rice Krispies accoucheront des Pop-Tarts, qui remporteront un grand succès, alors que leurs rivaux, inventeurs des Sugar Crisp, proposeront les Country Squares, renommés Toast’em Pop Ups à la suite de leur échec initial.

Si vous espériez en apprendre davantage sur ce tournant dans l’offre culinaire américaine, vous risquez d’être déçu, car Unfrosted s’appuie sur bien peu d’informations véridiques. Le ton n’est pas celui du documenteur, plutôt d’un film biographique comique. Le problème est qu’on ne rit pas souvent. Par moments, on s’approche du ridicule des hilarantes satires telles Naked Gun et Hot Shots, mais la plupart du temps, les gags sont d’une abrutissante simplicité. On aurait aimé plus de scènes comme celle de l’enterrement, d’une profonde absurdité.

La structure ressemble parfois à celle des dessins animés, tel Family Guy, tant certaines scènes ne sont que des prétextes pour des blagues, pénibles dans la majorité des cas. Saluons toutefois celles avec Kyle Dunnigan dans la peau du célèbre lecteur de nouvelles Walter Cronkite. Jon Hamm et John Slattery nous ont également fait sourire.

Des dizaines de brillants comédiens, dont plusieurs issus des rangs de Saturday Night Live, appuient Jerry Seinfeld, toujours aussi mauvais acteur. Melissa McCarthy, Amy Schumer, Hugh Grant et Jim Gaffigan font leur possible, mais ils ont peu à se mettre sous la dent. Le scénario semble parfois avoir été laissé de côté au profit de l’improvisation. Le résultat n’est pas plus concluant.

Visuellement, Frosted est une réussite. Les décors, les accessoires et les costumes sont superbes. Même les effets spéciaux numériques sont impressionnants – une pâtisserie prend vie ! Netflix n’a pas lésiné sur le budget. Était-ce pour pallier le scénario faible ou parce que le géant de la diffusion en continu estime que Jerry Seinfeld vaut encore son pesant d’or ? Profitons de l’occasion pour rappeler qu’il a cocréé sa célèbre comédie de situation avec Larry David. Curb Your Enthusiasm, de ce dernier, vient de prendre fin après 120 tordants épisodes. C’est peut-être lui, le vrai génie comique.

Sur Netflix