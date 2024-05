Une femme est contrainte d’avouer à son fils la vérité sur son père, célèbre avocat des familles des victimes d’un pédocriminel.

Dans Un silence, Joachim Lafosse met en scène une famille bourgeoise, constamment épiée par les médias, sur le point d’éclater. On rencontre d’abord Astrid Schaar (Emmanuelle Devos, magistrale), la mère. Au poste de police, on tente de lui faire dire ce qui aurait poussé Raphaël (Matthieu Galloux, prodigieux nouveau venu), fils adoptif, à s’en prendre à son père, François (Daniel Auteuil, au sommet de son art), brillant et célèbre avocat représentant les familles des victimes d’un pédocriminel.

Le récit se transporte alors quelque temps plus tôt. Caroline (Louise Chevillotte), la fille aînée, presse sa mère de révéler à Raphaël la vérité sur son père avant que Pierre (Damien Bonnard), frère d’Astrid, le fasse. Bientôt, Astrid, qui croule depuis 30 ans sous le poids du silence, devra choisir son camp. « Qu’est-ce qui compte le plus ? Ce que les gens pensent ou ce qu’on a construit ? Ce qui compte, c’est nous », lui affirme François.

Comme il l’avait fait pour le bouleversant À perdre la raison (2012), où il traitait d’un quintuple infanticide, Joachim Lafosse (Nue propriété, Les intranquilles) s’est inspiré d’un fait divers ayant fait les manchettes en 2007 pour son dixième long métrage. Ex-avocat des familles des victimes de Marc Dutroux, Victor Hissel avait été mis en cause pour détention de photos pédopornographiques. Deux ans plus tard, son fils avait tenté de le tuer.

S’éloignant de la peinture sociale naturaliste à laquelle il est généralement fidèle, le cinéaste belge a emprunté cette fois la voie du thriller psychologique. De connivence avec le directeur photo Jean-François Hensgens, fidèle allié depuis À perdre la raison, le réalisateur joue avec l’ombre et la lumière de manière à créer une ambiance faussement chaleureuse et réconfortante, laquelle deviendra graduellement oppressante et glaciale.

Écrit avec la collaboration de six scénaristes, dont l’autrice Sarah Chiche, le scénario de Joachim Lafosse explore avec brio l’effritement inéluctable de liens familiaux maintenus par la force des mensonges, des non-dits et des silences opaques. Or, à mi-parcours, alors que presque tous les secrets de famille ont été révélés, les dialogues deviennent redondants et les personnages évasifs.

Certes, à mesure que l’étau se resserre autour des Schaar, Lafosse dénonce sans fard la perfidie du couple bourgeois, prêt à tout pour sauver les apparences et ne pas perdre ses privilèges, sans une pensée pour les victimes. Tandis qu’il expose cruellement les répercussions des actes répréhensibles du père sur les membres de sa famille, il laisse plusieurs questions sans réponses. Non pas sur la nature des gestes, mais sur ce qui a poussé cet homme à les commettre.

