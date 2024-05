Quoi voir cette semaine ? Voici nos critiques des derniers films sortis en salle ou sur une plateforme.

La Presse

The Fall Guy : Vive le cinéma d’action ! « Il [Ryan Gosling] rend la grande confiance et la profonde vulnérabilité de Colt de belle façon. L’amour brisé entre lui et la cinéaste interprétée par Emily Blunt semble sincère et est un bon véhicule pour des scènes comiques et touchantes. Leurs personnages ne sont pas particulièrement étoffés, mais ils sont si bien joués qu’on a l’impression de les connaître », écrit notre journaliste Pascal Leblanc. Lisez la critique

Une ville occupée : Cartographie de l’horreur Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos « Le passé et le présent d’Amsterdam se superposent dans Occupied City, long métrage documentaire de Steve McQueen en hommage à la population juive de la capitale néerlandaise pendant l’occupation nazie », raconte notre chroniqueur Marc Cassivi. Lisez la critique

Un silence : La faute du père Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos « Écrit avec la collaboration de six scénaristes, dont l’autrice Sarah Chiche, le scénario de Joachim Lafosse explore avec brio l’effritement inéluctable de liens familiaux maintenus par la force des mensonges, des non-dits et des silences opaques. Or, à mi-parcours, alors que presque tous les secrets de famille ont été révélés, les dialogues deviennent redondants et les personnages évasifs », explique notre journaliste Manon Dumais. Lisez la critique

Jeanne du Barry : Cocotte royale Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos « Fille illégitime d’une cuisinière et d’un moine, Jeanne Bécu (Maïwenn) préfère vendre son corps aux nobles plutôt que des chiffons à leurs femmes. Avec la complicité du duc de Richelieu (Pierre Richard), le comte Jean du Barry (Melvil Poupaud), son proxénète, la présente au roi (Johnny Depp, presque réduit au silence pour ne pas trop trahir son accent). Entre l’ambitieuse jeune femme et le souverain mélancolique, c’est le coup de foudre », écrit notre journaliste Manon Dumais. Lisez la critique

Kanaval : En terrain inconnu Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos « De fait, à travers les parcours d’Erzulie et de Rico, déracinés cultivant à leur manière le souvenir de leur terre natale, le réalisateur traite avec sensibilité du traumatisme de l’exil, à l’instar de Ru, de Charles-Olivier Michaud. Suivant patiemment la lente adaptation de ses personnages dans leur nouvelle terre d’accueil, Henri Pardo salue avec sincérité la résilience des exilés et célèbre avec fierté la culture de ses ancêtres », résume notre journaliste Manon Dumais. Lisez la critique

Comme par magie : Papi ou papa ? Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos « En pleine représentation, Victor (Adams), magicien en pleine ascension, apprend que sa femme est sur le point d’accoucher. À peine arrivé à l’hôpital, où l’attend Jacques (Jugnot), son beau-père, on lui annonce que sa femme, qui était également sa partenaire de scène, est morte en donnant naissance à leur petite Lison. Or, “the show must go on”, comme le chantait Freddie Mercury », écrit notre journaliste Manon Dumais. Lisez la critique