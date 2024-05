Jeanne du Barry

Fille illégitime d’une cuisinière et d’un moine, une prostituée de luxe scandalise Versailles lorsqu’elle devient la favorite du roi Louis XV.

De tout temps, les maîtresses et amants des têtes couronnées ont fasciné le commun des mortels, affamés de scandales, d’intrigues politiques ou de grandes histoires d’amour. Aux côtés des Agnès Sorel, Diane de Poitiers, mesdames de Montespan, de Maintenon et de Pompadour, madame du Barry, dernière favorite de Louis XV, a inspiré nombre d’artiste et d’écrivains.

C’est en voyant Asia Argento l’incarner dans Marie Antoinette (2006), de Sofia Coppola, que Maïwenn (Polisse, Mon roi) a eu l’envie de lui consacrer un film. Et de s’attribuer le rôle, même si elle a près de 20 ans de plus que le personnage et qu’elle ne lui ressemble en rien. Si son interprétation est moins sulfureuse que celle de l’actrice italienne, qui faisait passer la favorite pour une vulgaire catin, ses minauderies d’ingénue libertine ne la rapprochent pas davantage de l’élégante et douce comtesse du Barry qu’ont décrite les historiens.

Fille illégitime d’une cuisinière et d’un moine, Jeanne Bécu (Maïwenn) préfère vendre son corps aux nobles plutôt que des chiffons à leurs femmes. Avec la complicité du duc de Richelieu (Pierre Richard), le comte Jean du Barry (Melvil Poupaud), son proxénète, la présente au roi (Johnny Depp, presque réduit au silence pour ne pas trop trahir son accent). Entre l’ambitieuse jeune femme et le souverain mélancolique, c’est le coup de foudre.

Alors que la cour de Versailles est scandalisée par la présence de « la créature », La Borde (Benjamin Lavernhe), premier valet de chambre de Louis XV, fait montre de bonté à l’endroit de Jeanne. Étrangement, la relation entre la favorite et le domestique s’avère plus intéressante que celle entre le roi et sa maîtresse, réduite en une suite de scènes où Maïwenn se pavane, cheveux lâchés, dans diverses toilettes plus ou moins historiquement exactes au bras de Depp.

En plus de choisir un acteur américain pour prêter ses traits au bien-aimé roi de France, Maïwenn a pris quelques libertés avec l’histoire et relégué sous le tapis divers aspects politiques. Négligeant des figures importantes de la cour, elle esquisse à gros traits les filles du roi qu’elle transforme en un grotesque croisement entre les belles-sœurs de Cendrillon et les précieuses ridicules de Molière. Dans sa volonté de se moquer des usages de la cour, elle a oublié le rôle qu’y a réellement tenu Jeanne du Barry.

Porté par la voix monocorde d’un narrateur (Stanislas Stanic), Jeanne du Barry n’est cependant pas sans charme. Ainsi Maïwenn dépoussière la somptuosité de Versailles par une mise en scène vivante et alerte. Ce n’est toutefois qu’au dernier tiers, très émouvant, qu’elle arrive à démontrer la sincérité des sentiments ayant uni les amants maudits, ainsi que l’ampleur des humiliations subies par la maîtresse royale.

