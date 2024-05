Quinze ans après avoir quitté la Corse, une veuve et ses deux filles adolescentes y passant l’été doivent bientôt faire face à leur passé.

Veuve travaillant pour un couple bourgeois parisien, Khédidja (Aïssatou Diallo Sagna, César du meilleur second rôle féminin pour La fracture, précédent film de Catherine Corsini) n’a jamais révélé à ses filles Jessica (Suzy Bemba), 18 ans, et Farah (Esther Gohourou), 15 ans, pourquoi elle avait quitté la Corse peu après la naissance de la cadette. Lorsque Sylvia (Viriginie Ledoyen) et Marc (Denis Podalydès) lui proposent de s’occuper de leurs enfants lors de leurs vacances en Corse, elle saisit l’occasion d’y retourner avec ses filles.

Khédidja renoue bientôt avec Marc-Andria (Cédric Appietto), qui a bien connu le père de Jessica et de Farah, mais refuse de contacter son ex-belle-mère (Marie-Ange Geronimi) que ses filles croient morte. Pendant ce temps, Jessica, sage étudiante en sciences po, entame une liaison avec la délurée Gaïa (Lomane Dietrich), fille de Marc, née d’une première union. Quant à la farouche Farah, elle tourne autour d’Orso (Harold Orsoni), fantasque gardien de la plage.

L’an dernier, Le retour, de Catherine Corsini, a failli ne pas se retrouver en compétition à Cannes. Sélectionné, rejeté, resélectionné, le film, lumineux, délicat et sensuel, avait créé la controverse en raison des soupçons de harcèlement concernant la cinéaste et deux techniciens, et à cause d’une scène de masturbation impliquant deux acteurs mineurs ajoutée au cours de tournage. La scène, filmée en gros plan, sans nudité ni contacts physiques, a été coupée au montage.

Écrit avec Naïla Guiguet, scénariste française née d’une mère sénégalaise et d’un père corse s’étant inspirée de ses propres souvenirs, Le retour évoque en mode mineur La belle saison (2015), où Catherine Corsini, qui puisait à même ses propres expériences, relatait une histoire d’amour entre deux femmes de milieux différents. Bien que les scènes à caractère sexuel y sont plus pudiques, elles n’en sont pas moins dénuées de passion.

Si Guiguet et Corsini n’évitent pas les clichés du récit d’apprentissage sur fond de vacances estivales, elles signent en revanche un drame familial prenant teinté d’une pertinente réflexion à saveur sociale. Écorchant gentiment le couple aisé, condescendant bien que bienveillant, elles traitent avec sensibilité – et parfois même avec quelques pointes d’humour – de déterminisme, d’hérédité et de racisme.

Secondée à la photo par Jeanne Lapoirie (Benedetta, de Paul Verhoeven), Catherine Corsini tire profit des paysages de l’île de Beauté sans pour autant se perdre inutilement dans la contemplation ou la carte postale. Intimiste, attentive, sa mise en scène met bellement en valeur le talent et la complicité du magnifique trio féminin auquel Esther Gohourou apporte du piquant.

