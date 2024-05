Sur le point de percer, un magicien veuf doit confier sa fille nouveau-née à son beau-père envahissant.

Pour son septième long métrage, Comme par magie, Christophe Barratier s’est appuyé sur une valeur sûre : le talent de Gérard Jugnot. L’ayant dirigé dans Les choristes (2004), Faubourg 36 (2008) et La nouvelle guerre des boutons (2011), le réalisateur, qui se complaît depuis une douzaine d’années à enfiler les films pétris de bonnes intentions, lui offre cette fois le rôle d’un papi endeuillé.

Aux côtés du comédien émérite, l’humoriste, scénariste et acteur Kev Adams (Maison de retraite 2, de Claude Zidi Jr.) y incarne pour la première fois de sa carrière un papa. S’il s’avère tout à fait à l’aise lors des numéros de magie, qu’il exécute lui-même avec Claire Chust, l’acteur possède un registre plutôt limité. Pour exprimer la tristesse, il écarquille les yeux jusqu’à en pleurer ; pour la joie, il se contente d’un sourire forcé. Et pour le reste, il affiche un visage neutre. Au moins, une certaine chimie opère entre Adams et le solide Jugnot.

En pleine représentation, Victor (Adams), magicien en pleine ascension, apprend que sa femme est sur le point d’accoucher. À peine arrivé à l’hôpital, où l’attend Jacques (Jugnot), son beau-père, on lui annonce que sa femme, qui était également sa partenaire de scène, est morte en donnant naissance à leur petite Lison. Or, « the show must go on », comme le chantait Freddie Mercury.

Les offres de contrats s’accumulant, Nina (Chust, qui parle sur un ton nunuche bien que son personnage soit censé avoir du caractère), née sous X comme son ami d’enfance Victor, convainc ce dernier d’en faire sa nouvelle assistante. Quant à Jacques, aussi prévenant qu’envahissant, il manœuvre pour avoir la charge du poupon. Bientôt, Victor comprend qu’il risque de se priver de sa fille au profit de sa carrière.

Mis en scène sans grande imagination, filmé sans éclat, Comme par magie accumule les scènes se voulant cocasses qu’on a vues plus d’une fois. Là, un défilé de nounous toutes plus timbrées les unes que les autres ; là, un papa qui jongle maladroitement avec les biberons et qui hurle devant les couches pleines.

Quant aux thèmes choisis par les scénaristes Serge Lamadie, Fabrice Bracq et Cyril Gelbat, le deuil, la conciliation travail-famille, la famille élargie et l’amitié indéfectible, ils sont tous explorés à coups de formules creuses et d’yeux embués. Enfin, collaborant pour la première fois avec Christophe Barratier, le compositeur Bertrand Burgalat (Palais royal !, de Valérie Lemercier) nappe le tout d’une bande originale sirupeuse avec laquelle il risque d’assommer le spectateur plutôt que de l’émouvoir.

