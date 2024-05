Takumi et Hana, sa fille de 8 ans, vivent dans un village près de Tokyo, en harmonie avec la nature. Le projet de construction d’un camping de luxe dans la forêt voisine menace de mettre en danger l’équilibre écologique et social du village.

Le cinéaste japonais Ryusuke Hamaguchi a remporté en 2022 l’Oscar du meilleur film international grâce au splendide Drive My Car. On reconnaît la signature du brillant cinéaste de Conte du hasard et autres fantaisies dès la magnifique première scène de son nouveau film, Le mal n’existe pas, qui était présenté en compétition officielle à la plus récente Mostra de Venise.

On contemple les cimes des arbres, dans un travelling en contre-plongée, au son de la très jolie musique de la compositrice Eiko Ishibashi. Puis on découvre le personnage de Takumi (Hitoshi Omika), qui bûche du bois longuement dans la forêt. Hamaguchi est un cinéaste qui aime prendre son temps. Aussi, son nouveau film, élégant, contemplatif, vaporeux, n’est pas encombré d’une multitude de revirements.

Le mal n’existe pas est le contraire d’un film d’action hollywoodien. Il raconte une tranche de vie de Takumi, père oublieux d’une fillette de 8 ans, qui vit à la campagne, en phase avec la nature.

Sa quiétude est bousculée, comme celle de ses concitoyens, par une entreprise tokyoïte qui compte installer un site de glamping (camping de luxe) dans « sa » forêt.

Une réunion d’information sur le projet ne réussit pas à calmer la grogne des citoyens, qui craignent notamment la contamination de l’eau de source provenant de la montagne. L’entreprise insiste, tente de rallier Takumi au projet en lui offrant un emploi, mais le drame guette...

Inspiré d’abord par la musique d’Eiko Ishibashi pour l’ambiance de son film, puis par un fait divers pour son scénario, Ryusuke Hamaguchi propose un nouveau film poétique et sensible sur l’incommunicabilité et l’importance du dialogue.

Dans le sillon de Drive My Car, sans être aussi abouti, Le mal n’existe pas aborde – souvent en voiture – plusieurs thèmes semblables, avec autant de mélancolie et de sens dramatique. Qu’est-ce qui pousse l’homme à être un loup pour l’homme ? semble demander Ryusuke Hamaguchi dans cette œuvre prégnante et délicate, dont la conclusion reste ouverte à toutes les interprétations.

