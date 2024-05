Harvey Weinstein la semaine dernière à New York

PHOTO STEVEN HIRSCH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Harvey Weinstein restera derrière les barreaux à New York, alors qu’un tribunal déterminera s’il doit rester dans une prison de la ville en attendant un nouveau procès dans une affaire de viol, ou s’il doit être renvoyé en Californie pour continuer à purger sa peine de prison.

Philip Marcelo Associated Press

Le magnat du cinéma déchu a refusé son consentement à une demande d’extradition de la Californie liée à une autre condamnation pour viol lors d’une brève audience devant le tribunal jeudi. Weinstein continuera d’être détenu à New York pendant le déroulement du processus d’extradition.

Weinstein, qui est sorti d’un hôpital de la ville il y a quelques jours, s’est présenté à l’audience en fauteuil roulant et vêtu d’un costume sombre. L’avocate de la défense, Diana Fabi Samson, a déclaré plus tard hors du tribunal que leur principale préoccupation était de s’assurer que Weinstein reçoive les soins médicaux nécessaires pendant qu’il reste en détention à New York.

Samson a décrit la comparution devant le tribunal jeudi comme une procédure normale et a déclaré que la Californie devait d’abord produire un mandat signé par le gouverneur.

« Ils ne sont pas en mesure d’extrader M. Weinstein parce qu’ils n’ont pas fait ce qu’ils devaient faire », a déclaré l’avocate Diana Fabi Samson devant le tribunal.

Sa prochaine comparution est prévue pour le 7 août.

La peine de 16 ans de prison que Weinstein a reçue en 2023 pour avoir violé une femme lors d’un festival du film de Los Angeles en 2013 était restée suspendue alors qu’il purgeait une peine derrière les barreaux à New York après avoir été reconnu coupable de viol à Manhattan en 2020. Mais la condamnation de New York a été invalidée à la fin du mois dernier, annulant ainsi sa peine de 23 ans.

L’homme de 72 ans est néanmoins resté en détention à New York pendant que le procureur de Manhattan s’efforce de lui organiser un nouveau procès. Lors d’une audience la semaine dernière, les procureurs ont déclaré qu’ils pourraient être prêts dès septembre et qu’au moins une des deux victimes présumées était disposée à témoigner à nouveau.

Dans ce dossier, l’ancien dirigeant de cinéma, autrefois puissant, est accusé d’avoir violé une actrice en herbe en 2013 et d’avoir agressé sexuellement une assistante de production de télévision et de cinéma en 2006. Il nie les accusations.

En annulant la condamnation, le plus haut tribunal de New York a estimé que le juge de première instance avait porté préjudice à Weinstein en rendant des décisions inappropriées, notamment en laissant d’autres femmes témoigner sur des allégations dont il n’était pas accusé.

La condamnation de 2020 avait été saluée à l’époque comme une étape importante dans le mouvement #moiaussi, une époque qui avait débuté en 2017 avec un flot d’allégations contre Weinstein.

Weinstein a été envoyé purger sa peine dans une prison du nord de l’État de New York. Après avoir été transféré en détention municipale à la suite de la décision de la cour d’appel, il a été envoyé à l’hôpital Bellevue de Manhattan, où son publiciste affirme qu’il a été soigné pour une pneumonie et d’autres problèmes médicaux. Il a été transféré lundi au complexe pénitentiaire de Rikers Island.