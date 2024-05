Andy Serkis retourne en Terre du Milieu pour incarner Gollum dans deux nouveaux films tirés du Seigneur des Anneaux de Tolkien.

Lindsey Bahr Associated Press

Michael De Luca et Pam Abdy, du groupe Warner Bros. Motion Picture, ont annoncé jeudi que Peter Jackson, Fran Walsh et Philippa Boyens, l’équipe oscarisée derrière les deux trilogies Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, seraient producteurs des deux nouveaux films, et que Andy Serkis réaliserait.

Le titre provisoire est Le Seigneur des Anneaux : La Chasse à Gollum ; Walsh et Boyens coécrivent le scénario. Le film, une collaboration entre Warner Bros. et New Line Cinema, devrait sortir en 2026.

Les six films tirés jusqu’ici de l’œuvre de J. R. R. Tolkien ont rapporté près de 6 milliards US dans le monde. Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi (2003) a remporté un nombre record de 11 Oscars, dont ceux du meilleur réalisateur et du meilleur film, égalant Titanic et Ben-Hur pour le plus grand nombre de récompenses.

Jackson, Walsh et Boyens, qui se considèrent comme des experts des univers de J. R. R. Tolkien, ont ajouté qu’ils étaient impatients de retourner en Terre du Milieu avec Serkis, « qui a des affaires en suspens avec ce Puant-Gollum ! ».

Les deux mêmes studios ont également produit le film d’animation Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim qui sortira en salles en décembre.