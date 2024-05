Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La valeur sûre : Survivor Québec

Malgré le départ (pour la deuxième fois) d’Audrey, l’adaptation québécoise de Survivor demeure notre quotidienne préférée ce printemps. Alors que l’an dernier, les éliminations étaient prévisibles, cette saison, elles sont tout sauf ennuyeuses. On s’est même habitué au style de description des épreuves de Patrice Bélanger, qui met tellement de cœur et d’énergie qu’on jurerait qu’on regarde une partie du Canadien en finale de la Coupe Stanley. La « parole » d’André, les tics de Ghyslain, le sourire espiègle de Kassandre, les réactions de Déborah, la détermination glaciale de Florence… On aime tout ! On est tellement investi qu’on s’est même surpris à regarder Survivor Québec en prolongation à quelques reprises.

Noovo, du lundi au jeudi à 19 h, le dimanche à 20 h

Cinéma : Dune : Part Two

PHOTO NIKO TAVERNISE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Timothée Chalamet et Zendaya dans Dune : Part Two

Bien entendu, on est allé voir Dune : Part Two de Denis Villeneuve sur grand écran pendant l’hiver. En sortant du cinéma, après trois heures, on avait vraiment l’impression d’avoir voyagé dans l’espace, d’avoir visité un autre monde. Même si notre téléviseur est loin d’avoir les dimensions d’un écran IMAX, on compte bien répéter l’expérience dans notre salon. Parce qu’en plus d’être bourrée d’action, cette suite comprend des plans tellement mémorables qu’ils donnent le frisson. Il s’agit également d’une excellente manière de rester dans l’ambiance, en attendant l’arrivée de Dune : Prophecy, une série dérivée de l’œuvre originale, qui atterrira sur HBO Max (Crave au Canada) l’automne prochain.

Crave

La spéciale : Kevin Hart : The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor

PHOTO MICHAEL TRAN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Kevin Hart

On n’a jamais compris l’engouement autour de Kevin Hart. (On pourrait en dire autant de Taylor Swift, mais comme on n’a vraiment pas envie d’être inondé de courriels enragés de fans finis, on préfère s’abstenir.) Pour paraphraser Nikki Glaser au bien-cuit de Tom Brady sur Netflix, Kevin Hart était, selon nous, l’homme qui produit une mauvaise comédie par jour. Mais depuis qu’on s’est tapé cette soirée hommage bien sentie au stand-up comique américain, qui réunit de grosses pointures comme Dave Chapelle, Chelsea Handler, Chris Rock et Jerry Seinfeld, on sait qu’il s’agit d’un homme généreux, rassembleur et empathique. Mais on n’a pas plus le goût de regarder ses films !

Netflix

La nouveauté : Meurtres au paradis anglais

PHOTO CRAIG HARDIE, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Meurtres au paradis anglais

Puisque c’est l’été (ou presque), on n’est pas gêné de suggérer ce drame policier britannique doublé en français, idéal pour décanter dans son salon sans trop réfléchir après une longue journée. Il s’agit d’une série dérivée (communément appelée spin-off) de Death in Paradise, un feuilleton de BBC One qui roule depuis 13 saisons, et dont l’action est située sur Sainte-Marie, une île fictive des Caraïbes. Dans Meurtres au paradis anglais, on suit l’inspecteur Humphrey Goodman (Kris Marshall) et Martha (Sally Breton), sa conjointe, qui s’établissent à Shipton Abbott, un village (également fictif) du Royaume-Uni, après avoir quitté Londres. Et c’est parti pour 13 épisodes bouclés, au rythme d’un crime par semaine !

ICI Télé, dès mardi à 20 h