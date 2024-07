Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Cinéma

A Family Affair

Pour être honnête, on n’a pas encore trouvé la raison pour laquelle Nicole Kidman a accepté de jouer dans cette comédie romantique jetable après usage. On ignore également pourquoi l’actrice – au sens du style pourtant impeccable – a accepté de porter cette horrible perruque blonde aux accents jaunes. Sous l’onglet « film à propos d’une femme qui tombe amoureuse d’un homme plus jeune », The Idea of You avec Anne Hathaway et Nicholas Galitzine (sur Prime Video) est supérieur. A Family Affair provoque toutefois davantage de rires, grâce au personnage de comédien hollywoodien suffisant défendu par Zac Efron. Quant à Joey King, on aurait souhaité qu’elle en beurre moins épais.

Netflix

La spéciale

Bonsoir bonsoir !

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA L’animateur Jean-Philippe Wauthier

Le rendez-vous estival de Jean-Philippe Wauthier franchira jeudi soir le cap des 500 émissions. Pour souligner ce fait d’armes, l’animateur recevra nul autre que Martin Matte. (On prévoit plusieurs allusions au défunt talk-show de l’humoriste, qui n’est resté en ondes qu’une seule saison à TVA. Le tout, bien entendu, emballé dans des questions beaucoup trop longues pour rien.) Quatre chouchous de Bonsoir bonsoir ! seront également présents : Jean-Sébastien Girard, Serge Denoncourt, Élise Guilbault et Danny St Pierre. Aussi au programme cette semaine : Katherine Levac et Sonia Benezra (lundi), Jean-François Mercier et Valérie Plante (mardi), et Marie Soleil Dion et Mathieu Dufour (mercredi).

ICI Télé, du lundi au jeudi à 21 h

Le documentaire

TLC Forever

PHOTO DENNIS LEUPOLD, FOURNIE PAR NETFLIX Tionne « T-Boz » Watkins et Rozonda « Chilli » Thomas du groupe TLC

Diffusé l’été dernier sur Lifetime, ce documentaire retrace le parcours sinueux du groupe féminin ayant vendu le plus d’albums aux États-Unis. Débuts modestes, ascension au sommet au cœur des années 1990 grâce aux succès monstres Creep, No Scrubs et Waterfalls, avortement secret de Chili, faillite, tensions internes, décès tragique de Left Eye, graves problèmes de santé de T-Boz, tournée réunion… L’histoire du trio est tout sauf banale. D’une durée de 102 minutes, ce film réalisé par Matt Kay comprend plusieurs images d’archives et extraits d’entrevues avec notamment Dallas Austin, Ahmir « Questlove » Thompson et Dave Grohl. Pourquoi Grohl ? Dison qu’en matière de mort au sein d’un trio, l’ex-batteur de Nirvana en connaît un rayon.

Netflix

La valeur sûre

Sucré salé

PHOTO FOURNIE PAR TVA Eve Côté et Mélanie Maynard à Sucré salé

On n’est pas toujours fidèle au poste, mais chaque fois qu’on s’enfarge les pieds dans Sucré salé, on y reste jusqu’au bout. Mélanie Maynard accomplit un travail remarquable aux commandes de l’émission. On aime sa répartie, sa dégaine, son naturel, son humour et, surtout, son écoute. Son intérêt envers ses invités n’est jamais feint. Cette semaine, l’animatrice reçoit Eve Côté (lundi), l’humoriste Mégan Brouillard (mardi, au cours d’une virée au Parc Safari), René Richard Cyr (mercredi), Marcel Lebœuf (jeudi) et Aliocha Schneider (vendredi). À ne pas manquer également : Simon Boulerice qui assiste à l’enregistrement du prochain album de Joe Bocan, et Guillaume Lambert qui revisite Histoires de filles avec Marie-Chantal Perron.

TVA, du lundi au vendredi à 18 h 30 (rediffusion à 22 h 35)