ComediHa! salue Montréal, le festival monté en quatrième vitesse afin de combler l’espace laissé par Juste pour rire, a beau être une « édition de transition », l’entreprise de Québec entend faire du centre-ville de Montréal sa demeure pour plusieurs mois de juillet à venir. Katherine Levac, Jean-Marc Parent et Arnaud Soly compteront parmi les têtes d’affiche de cette première édition, du 18 au 28 juillet.

Attendre l’an prochain pour relancer un festival d’humour au centre-ville de Montréal ? Pour Sylvain Parent-Bédard, il n’en était pas question, malgré toutes les heures de sommeil auxquelles il lui a fallu renoncer au cours des dernières semaines.

« Quand un évènement important de l’industrie de l’humour ne va pas bien, ça laisse une perception de difficulté dans l’industrie au complet », a expliqué en entrevue mercredi le président-directeur général de ComediHa!, après une conférence de presse riche en émotions, durant laquelle il a eu la voix étranglée par les larmes à quelques reprises. Mardi, son entreprise devenait officiellement propriétaire de la majorité des actifs de Juste pour rire, le genre de journée qu’on ne vit qu’une fois dans une vie.

Il fallait accaparer ces dates pour s’assurer qu’elles continuent d’être dédiées à l’humour. Qu’un festival différent, n’ayant rien à voir avec l’humour, prenne ces dates, pour nous, c’était inimaginable. Sylvain Parent-Bédard, président-directeur général de ComediHa!

Du 18 au 28 juillet, à la Place des Arts ainsi que sur la place des Festivals, ComediHa! célébrera son 25e anniversaire avec un évènement ayant somme toute peu en commun avec son festival amiral, qui lui se déroule à Québec en août. Aucun gala ne figure donc au programme, bien que les deux soirées Y’a de quoi rire, lors desquels Korine Côté (19 juillet) et Billy Tellier (20 juillet) accueilleront sur la scène de la salle Jean-Duceppe une dizaine de leurs camarades, ressemblent drôlement à des galas.

« Notre intention était vraiment d’offrir deux produits différents », a expliqué la directrice générale du ComediHa! Fest-Québec et principale artisane de la programmation de ce nouveau happening, Josée Charland. « On voulait à tout prix éviter que les gens pensent que c’est un copier-coller de ce qu’on fait à Québec. »

Des figures prometteuses

Avec des spectacles à la salle Wilfrid-Pelletier (L’évènement JMP, 19 juillet), une série mettant en lumière des drôles à découvrir (L’heure du rire, du 18 au 20 juillet, à la salle Claude-Léveillée) et une soirée de type cabaret (le Comédie Club Tour, animé par Neev à la Cinquième Salle, le 19 juillet), ComediHa! salue Montréal investit l’ensemble de la Place des Arts.

Mais c’est grâce à sa programmation extérieure, et gratuite, que le festival brille le plus (sur le papier, du moins) avec sa soirée Génération Stand-up (Adib Alkhalidey, Matthieu Pepper et Mona de Grenoble en seront, le 21 juillet), une transposition scénique de l’émission de Noovo La guerre des fans (animée par Phil Roy, le 20 juillet) et Moins loin que Saint-Tite, de grandes réjouissances country lors desquelles Pascal Morissette tentera de battre le record du monde de danse en ligne.

Toujours sur la place des Festivals, Katherine Levac sera entourée lors de l’évènement Queer & Friends (19 juillet) de quelques-unes des figures les plus prometteuses du rire québécois, dont Jessica Chartrand, Sam Cyr et Coco Belliveau. Bien que les soirées d’humour queer pullulent actuellement dans la métropole, l’animatrice se réjouissait face à cette occasion rare de présenter un tel arc-en-ciel comique à des milliers de personnes.

« C’est un grand privilège de pouvoir faire de la tournée à l’année, mais il y a beaucoup d’humoristes qui dépendent de l’été », a-t-elle observé en entrevue. « C’est entre autres pour ça que ça aurait été nul qu’il n’y ait pas de festival d’humour à Montréal cet été. »

L’importance du dehors

Arnaud Soly a aussi réuni un impressionnant alignement d’humoristes qui gagnent à être connus, dont Anas Hassouna, Douaa Kachache et Mibenson Sylvain, qui seront de sa Carte blanche du 25 juillet.

« Il y a un public qui n’a pas les moyens de payer 50 $ pour venir voir un humoriste en salle et qui peut enfin être là quand on joue dehors », a-t-il souligné en évoquant ce mélange de touristes, de nouveaux arrivants, de jeunes et de vieux qui composent la foule des festivals à Montréal.

Il se disait spécialement heureux d’avoir pu inviter ses collègues préférés, sans égard à leur notoriété. « Il y a quelques noms un peu plus champ gauche, mais ce sont les gens qui me font le plus rire présentement, a-t-il applaudi. Et ComediHa! a embarqué à fond. Comme ces shows-là, contrairement aux galas Juste pour rire, ne sont pas captés pour la télé, ça enlève cette pression de n’avoir absolument que des gros noms. »

Je me méfie des monopoles en général, mais je pense qu’on est loin d’un monopole avec ComediHa! Il y a plein d’autres joueurs dans l’industrie. Et je ne vois pas qui aurait pu se revirer de bord aussi rapidement. Arnaud Soly, humoriste

En fin de conférence de presse, Sylvain Parent-Bébard a tenu à préciser que malgré ce que titrait La Presse mercredi, il n’est pas le « nouveau roi de l’humour ». S’il ne savait toujours pas si, en 2025, le festival estival qu’il pilotera à Montréal portera le nom de ComediHa! ou celui de Juste pour rire, chose certaine, cet évènement transitoire est destiné à devenir pérenne.

« J’ai aimé l’article, mais je n’aime pas être décrit comme le roi de l’humour, a-t-il dit, parce que des têtes, ça se coupe. Je veux être vu comme un rassembleur, un fédérateur de talents. »

