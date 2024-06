Sur les plateformes Disney + et Prime Video, nous retrouvons quelques films et séries à se mettre sous la dent. Voici les suggestions de nos chroniqueurs et journalistes.

Fallout (Prime Video) C’est vraiment très bon, Fallout, une sorte de croisement entre Silo d’Apple TV+, Westworld (des mêmes créateurs) et The Last of Us, justement. Et nullement besoin de connaître l’univers vidéoludique de Fallout pour embarquer à fond dans ce western rétrofuturiste, qui comporte huit épisodes de plus d’une heure, offerts en anglais et en français, dans une version doublée au Québec, bravo. Hugo Dumas

Nuit blanche, deuxième saison (Prime Video) Nuit blanche ne perd pas ses notes de cœur en traversant sur Amazon Prime Video. Il y a toujours une musique dramatique omniprésente, des relents de Ziatepam et des verres de scotch (du Chalmers, quoi d'autre ?) toujours remplis. Comment ne pas être envoûté par ces effluves ? Hugo Dumas

The Zone of Interest (Prime Video) Si La chute, d'Oliver Hirschbiegel, entraînait le spectateur dans l'intimité d'Hitler, le montrant comme un monstre de narcissisme niant sa défaite imminente, le parti pris de Jonathan Glazer est plutôt d'observer de loin les Höss, qui se livrent à des activités souvent anodines, innocentes. Même dans les scènes plus intimes, le directeur photo Lukasz Zal (Ida, de Pawel Pawlikowski) s'assure de maintenir la caméra à une bonne distance des acteurs. Ce faisant, les personnages se dévoilent dans toute leur médiocrité humaine. En résulte un drame sur l'Holocauste d'une effroyable efficacité, où l'horreur et la beauté se côtoient à chaque instant, et qui relie de façon bouleversante le passé au présent. Manon Dumais

Oppenheimer (Prime Video) Oppenheimer est un grand film qui passera à l'histoire, surtout parce qu'il la raconte si bien. L'impression d'être témoin des évènements d'Oppenheimer est si forte et la réflexion offerte à la toute fin si puissante qu'il est presque impossible de l'apprécier comme un simple divertissement. Ce n'est pas une mauvaise chose, cependant. C'est du cinéma. Pascal LeBlanc

Marlowe (Prime Video) Marlowe emprunte plusieurs détours intéressants jusqu'à son dénouement, mêlant habilement ce drame familial à une intrigue sur la pègre mexicaine et les affaires louches d'un studio de cinéma hollywoodien. Le tout avec une petite touche d'humour, qui est bienvenue. Jean Siag

The Super Mario Bros. Movie (Prime Video) Les enfants vont adorer ! Les parents ne devraient pas trop s'ennuyer non plus. Car The Super Mario Bros. Movie est court et ne lâche jamais l'accélérateur. La beauté de ses animations ainsi que les messages de courage et de détermination véhiculés peuvent réchauffer tous les cœurs. Sinon, Lumalee, la petite étoile bleue dépressive et nihiliste, devrait au moins faire sourire les plus grands. Pascal LeBlanc

Wish (Disney+) Les œuvres de Disney en font parfois un peu trop : morale appuyée, chansons trop nombreuses, action étourdissante. On craignait que le long métrage soulignant le 100e anniversaire des célèbres studios d'animation verse dans l'excès. Wish est plutôt un film lumineux, truffé de clins d'œil, qui démontre une belle retenue. Pascal LeBlanc

Thank You, Good Night – L'odyssée de Bon Jovi (Disney+) Icône du rock d'aréna des années 1980, Bon Jovi fait l'objet d'une série documentaire de cinq heures. C'est au moins deux de trop, mais elle jette un éclairage intéressant sur la personnalité du chanteur et les tensions qui ont miné le groupe. Alexandre Vigneault

Queen Rock Montreal (Disney+) Rematricée numériquement pour IMAX Enhanced, la captation du spectacle Queen Rock Montreal d'une durée de 90 minutes en jette visuellement. Le son est pur, les couleurs sont vives, et puisque la résolution des images est impressionnante, on distingue clairement chaque visage au parterre lorsque la caméra montre l'auditoire. Marc-André Lemieux