Bridgerton La royauté de la comédie romantique scintillante

Notting Hill, When Harry Met Sally, Love Actually, The Holiday, The Devil Wears Prada ou les premiers Bridget Jones, pourquoi le cinéma ne fabrique-t-il plus des comédies romantiques de ce calibre élevé, remplies d’humour, d’intelligence, de Julia Roberts et de quiproquos ?