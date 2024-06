Dans la série française de Disney+ Becoming Karl Lagerfeld, le comédien Daniel Brühl incarne Karl Lagerfeld, tandis que le Québécois Théodore Pellerin est Jacques de Bascher, dandy parisien et grand amour du mythique couturier allemand. Nous leur avons parlé en visioconférence.

« Théodore Pellerin, c’est votre héros ! Il est vraiment formidable, le meilleur acteur que j’ai rencontré dans ma vie ! », lance d’emblée Daniel Brühl, en français. Les deux acteurs, souriants, sont très complices. « J’étais très nerveux de le rencontrer, car jamais je n’ai vécu au petit écran une histoire d’amour si intense, entre deux hommes, poursuit l’acteur germano-espagnol révélé en 2003 dans le film Good Bye, Lenin ! Grâce à lui, il a été facile d’incarner Karl Lagerfeld, car ce qu’il a fait de Jacques de Bascher, c’est tout simplement incroyable. »

Théodore Pellerin, gêné par tant d’éloges, lui rend la pareille. « Daniel est tellement généreux. Dès la première scène, je me suis dit : je suis avec un acteur admirable et je n’ai qu’à le suivre, qu’à m’abandonner », affirme celui qu’on a vu dans les films Solo et Souterrain, de Sophie Dupuis.

La série Becoming Karl Lagerfeld, produite par Gaumont, est composée de six épisodes et est l’adaptation du livre Kaiser Karl, de Raphaëlle Bacqué. Elle se déroule dans les années 1970 à Paris, où le très ambitieux Karl Lagerfeld souhaite conquérir le milieu de la mode dominé par Yves Saint Laurent, son grand rival.

PHOTO FOURNIE PAR DISNEY+ Théodore Pellerin est Jacques de Bascher et Daniel Brühl incarne Karl Lagerfeld dans la série Becoming Karl Lagerfeld.

On découvre le jeune Karl Lagerfeld, complexe et mystérieux, qui s’éprend de Jacques de Bascher, prince des nuits parisiennes. Au cœur de la série, il y a cette grande histoire d’amour qui a duré 18 ans. Lagerfeld se révèle comme un romantique, jaloux, capable du meilleur comme du pire, mais surtout un homme énigmatique, plein de contradictions. « Karl Lagerfeld et Jacques de Bascher vivaient comme au XVIIIe siècle, ils achetaient des châteaux et les redécoraient. Il est très touchant de voir à quel point ils vivaient dans la fantaisie, dans un conte de fées qu’ils essayaient de recréer dans la vie réelle », estime Daniel Brühl.

Karl Lagerfeld, mort en 2019, était un personnage énigmatique aux facettes multiples. « C’était un homme très exposé médiatiquement, mais très solitaire. Il avait une très grande soif de reconnaissance, il voulait être aimé et respecté dans le monde de la mode, mais être allemand et homosexuel dans les années 1970 à Paris, ce n’était pas facile », analyse Daniel Brühl.

Le comédien, qui a lu les nombreuses biographies de Karl Lagerfeld pour se préparer à ce rôle, se souvient l’avoir rencontré une fois, il y a environ 20 ans. « Il m’avait photographié pour un magazine avec d’autres acteurs allemands et j’ai le souvenir d’un homme charmant. Il était drôle et ce qui est fou, c’est qu’après deux minutes, j’avais oublié que c’était Karl Lagerfeld. Il avait cette qualité. »

Découvrir une époque

Théodore Pellerin ne connaissait pas Jacques de Bascher, être provocateur au mode de vie festif, tout le contraire de Karl Lagerfeld. Il s’est beaucoup documenté, il a lu bien sûr le livre Kaiser Karl, mais aussi le livre de Marie Ottavi, Jacques de Bascher, dandy de l’ombre, et The Beautiful Fall, d’Alicia Drake.

J’ai vraiment tout découvert de cette époque, de ce milieu de la mode dans les années 1970 à Paris. Je ne connaissais pas tous ces personnages excentriques et c’est intéressant de voir l’envers du décor. Il y a une grande cruauté qui y régnait et en même temps une grande poésie. Les personnalités étaient surdimensionnées, fascinantes et pleines de paradoxes. Théodore Pellerin

La série montre aussi la rivalité entre Yves Saint Laurent (joué par Arnaud Valois) et Karl Lagerfeld, une rivalité dans la création, mais aussi dans la vie privée, puisque Jacques de Bascher et Yves Saint Laurent ont été amants. « Les génies ont besoin de cette rivalité, ça les pousse à aller encore plus loin. L’amour et la haine, la jalousie et le respect que Lagerfeld éprouve pour Yves Saint Laurent, ça fait partie de ses contradictions », observe Daniel Brühl.

La série a été tournée en français, une difficulté de plus pour Daniel Brühl, acteur germano-espagnol qui parle d’abord allemand, espagnol, anglais… puis français ! « J’ai travaillé dur, mon cerveau était cuit tous les soirs ! Et toi, Théodore ? L’accent français ? » demande-t-il à sa covedette.

« L’accent français, pour moi, c’était facile. Mais je comprends la difficulté. J’ai tourné en anglais dans la série Franklin [où il joue le Marquis de Lafayette aux côtés de Michael Douglas] et au début, j’étais épuisé après les journées de tournage, car les mots en anglais n’avaient pas, pour moi, une résonance émotive, alors il était difficile de jouer. »

Sur Disney+ dès le 7 juin