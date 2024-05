La belle saison est aussi celle des grandes productions cinématographiques. Voici 20 films d’ici et d’ailleurs, pour tous les goûts, qui attireront les cinéphiles dans les salles au cours des prochains mois.

Adam change lentement

Ado mal dans sa peau, Adam (voix de Simon Lacroix) possède un corps qui se modifie au gré des moqueries et des commentaires négatifs que lui lance son entourage, ce qui n’arrange en rien sa vie déjà compliquée. Reconnu pour ses courts métrages d’animation tendres, mélancoliques et décalés – Le courant faible de la rivière (2014) et La vie magnifique sous l’eau (2015) –, le réalisateur et scénariste Joël Vaudreuil signe un premier long métrage, lequel a remporté le Grand Prix au Festival international du film d’animation de Niigata, et traite de l’adolescence, de l’intimidation et de l’affirmation de soi.

En salle le 7 juin

Manon Dumais, La Presse

Au fil des saisons

Produite par Martin Scorsese, cette comédie dramatique d’Hanna Ladoul et de Marco La Via, réalisateurs du road movie Nous les coyotes (2018), met en scène un étonnant trio féminin. Apprenant que sa mère Laura (la Britannique Andrea Riseborough) est malade, Charlie (l’Américaine Morgan Staylor), étudiante en finance, se rend auprès d’elle dans sa ferme en Virginie où elle élève des poules. Débarque alors de France la mère de Laura, l’excentrique féministe Solange (l’impératrice du cinéma français Catherine Deneuve), qui l’a abandonnée quand elle était toute petite. La cohabitation risque d’être difficile pour ces trois femmes de générations et de cultures différentes.

En salle le 14 juin

Manon Dumais, La Presse

Inside Out 2

(V. F. : Sens dessus dessous 2)

Avec l’adolescence viennent de nouvelles émotions. Joie (la voix d’Amy Poehler), Tristesse (Phyllis Smith), Colère (Lewis Black) et les autres vues dans Inside Out, en 2015, doivent maintenant composer avec Anxiété (Maya Hawke), Envie (Ayo Edebiri), Ennui (Adèle Exarchopoulos) et Embarras (Paul Walter Hauser). Comme pour tous les ados, les émotions de Riley Andersen (Kensington Tallman) auront souvent le meilleur d’elle et en feront voir de toutes les couleurs à ses parents, professeurs, coéquipières et amis. Meg LeFauve (Captain Marvel) est de nouveau coscénariste, cette fois avec Dave Holstein (la série Weeds), alors qu’il s’agit du premier long métrage de Kelsey Mann, qui travaille chez Pixar depuis quelques années.

En salle le 14 juin

Pascal LeBlanc, La Presse

Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles

La réalisatrice et scénariste Lyne Charlebois (Borderline) va au-delà de l’échange épistolaire entre le frère Marie-Victorin et son étudiante Marcelle Gauvreau. Ces lettres, dans lesquelles il était question du désir, incitent Antoine (Alexandre Goyette) et Roxane (Mylène Mackay), qui incarnent les deux figures historiques à l’écran, à s’interroger sur leur propre rapport à l’amour et à la nature. Rachel Graton, Francis Ducharme, Sylvie Moreau, Marianne Farley et Vincent Graton sont aussi au générique du film qui a remporté le Grand Prix Hydro-Québec au 41e Festival de cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Roger Frappier, Sylvie Lacoste et Veronika Molnar produisent l’œuvre distribuée par Les Films Opale.

En salle le 21 juin

Pascal LeBlanc, La Presse

Kinds of Kindness

Un homme tente de reprendre le contrôle de sa vie. Un policier croit que sa femme, qui était disparue en mer, n’est plus la même personne depuis son retour. Une femme part à la recherche d’une personne dotée d’un don unique et destinée à devenir un grand chef spirituel. Après The Favourite (2018), Vlihi (2022) et Poor Things (2023), le cinéaste Yorgos Lanthimos dirige à nouveau Emma Stone dans cette fable en triptyque, où les acteurs jouent différents personnages, à l’exception d’un seul qui sert de lien entre les trois récits. Willem Dafoe, Jesse Plemons et Margaret Qualley sont aussi de la distribution.

En salle le 21 juin

Manon Dumais, La Presse

The Bikeriders

(V. F. : Les motards)

En 1965, Kathy (Jodie Comer), jeune femme volontaire, se sent irrésistiblement attirée par Benny (Austin Butler), nouvelle recrue des Vandals, club de motards de Chicago que dirige l’énigmatique Johnny (Tom Hardy). Tandis que les Vandals amorcent un virage vers la criminalité, Benny devra bientôt choisir entre son amour pour Kathy et sa loyauté envers ses frères d’armes. Délaissant le sud des États-Unis au profit du Midwest et s’inspirant de faits vécus, Jeff Nichols (Mud, Take Shelter, Loving) propose une plongée qui s’annonce violente dans une Amérique marquée par la lutte pour les droits civiques et la guerre du Viêtnam.

En salle le 21 juin

Manon Dumais, La Presse

A Quiet Place : Day One

(V. F. : Sans un bruit : jour 1)

Du point de vue de Sam (Lupita Nyong’o) – et de son chat –, nous assistons à l’invasion des extraterrestres qui ont réduit notre planète au silence dans les deux premiers A Quiet Place, de John Krasinski. Celui-ci contribue de nouveau à l’histoire – tout comme Bryan Woods –, mais il cède sa place derrière la caméra à Michael Sarnoski (Pig). Jeff Nichols, qui lancera The Bikeriders la semaine précédente, avait signé le scénario initial et devait diriger le tournage, mais des mésententes avec le studio auraient mené à son départ. Joseph Quinn (le futur Johnny Storm des Fantastic Four) est aussi au générique, ainsi que Djimon Hounsou, qui reprend son rôle du deuxième volet.

En salle le 28 juin

Pascal LeBlanc, La Presse

Horizon : An American Saga Chapter 1

Plus de 20 ans après Open Range (2003), Kevin Costner (Dances with Wolves, The Postman) revient à la réalisation et à son genre de prédilection avec ce premier volet d’une ambitieuse fresque western s’étendant sur une période de 15 ans incluant la guerre de Sécession (1861-1865). Dans la foulée, il y retrouve Jeff Fahey avec qui il a partagé la vedette dans Silverado (1985) et Wyatt Earp (1994) – deux westerns, il va sans dire. Dale Dickey, Jena Malone et Sam Worhtington sont également de la partie. Présenté hors compétition à Cannes, le film devrait avoir trois suites pour un total de 10 heures.

En salle le 28 juin

Manon Dumais, La Presse

Se fondre

Jean-François Casabonne, Louise Laprade, Fayolle Jean, Luc Morissette, Pierre Curzi et Guy Thauvette incarnent des prisonniers politiques québécois condamnés à perpétuité qui meurent les uns après les autres dans d’étranges circonstances. Ainsi le matin, les gardiens les retrouvent inanimés assis sur la toilette de leur cellule. Ces morts pourraient être liées au ver solitaire que l’un d’eux porte en lui. Écrit et réalisé par Simon Lavoie (Le torrent, La petite fille qui aimait trop les allumettes), ce drame carcéral se déroulant dans un avenir pas si lointain nous transporte dans un Québec qui n’est plus que l’ombre de lui-même.

En salle le 28 juin

Manon Dumais, La Presse

Despicable Me 4

(V. F. : Détestable moi 4)

Gru (Steve Carrell), sa femme Lucy (Kristen Wiig), leurs filles adoptives Margo (Miranda Cosgrove), Edith (Dana Gaier) et Agnes (Madison Skyy Polan) ainsi que les minions, dont certains très costauds, sont de retour pour une quatrième aventure – six, si on inclut les films de ces derniers. S’ajoute à la grande famille Gru Jr., qui embête son père presque autant que ses deux nouveaux ennemis : Maxime Le Mal (Will Ferrell) et Valentina (Sofía Vergara). Chris Renaud, qui a coréalisé les deux premiers chapitres, tient les rênes avec Patrick Delage, alors que l’histoire est de Ken Daurio, auteur de plusieurs œuvres du studio Illumination, et de Mike White, scénariste de Migration, mais aussi de la série White Lotus.

En salle le 3 juillet

Pascal LeBlanc, La Presse

MaXXXine

Deux ans après X et Pearl, slashers respectivement campés en 1979 et en 1918, l’incomparable Mia Goth renoue avec le personnage de Maxine Minx dans le dernier volet de la trilogie de Ti West. Cette fois, l’action nous transporte en 1985. Ambitieuse actrice porno, Maxine est prête à tout pour réaliser son rêve d’être une star de cinéma. Or, un tueur en série s’en prend justement aux starlettes de Hollywood. Pourchassée par un enquêteur (Kevin Bacon), Maxine risque de voir son passé trouble révélé au grand jour. Un drame d’horreur qui s’annonce encore plus jubilatoire que les précédents volets.

En salle le 5 juillet

Manon Dumais, La Presse

Nos belles-sœurs

La célèbre pièce de Michel Tremblay est devenue une comédie musicale grâce à la combinaison des talents de René Richard Cyr et de Daniel Bélanger. Le duo s’est de nouveau associé pour la création du film produit par Denise Robert. La musique et la danse rythmeront encore cette histoire aussi comique que touchante, alors que Katherine et Alexandre Leblanc, vainqueurs à l’émission Révolution, signent les chorégraphies. Geneviève Schmidt incarne Germaine Lauzon, gagnante d’un million de timbres-primes qui demande à ses belles-sœurs de l’aider à les coller. Cette réunion sera le lieu où les émotions refoulées referont surface. Guylaine Tremblay, Anne-Élisabeth Bossé, Debbie Lynch-White, Véronic DiCaire, Ariane Moffatt, Valérie Blais, Pierrette Robitaille, Diane Lavallée, Véronique Le Flaguais et Jeanne Bellefeuille tiennent les autres rôles principaux.

En salle le 11 juillet

Pascal LeBlanc, La Presse

Fly Me to the Moon

(V. F. : Emmène-moi sur la Lune)

S’étant croisés sur le plateau de Don Jon (2013) et de Hail, Caesar ! (2016), Scarlett Johansson et Channing Tatum se retrouvent dans cette comédie sentimentale de Greg Berlanti (Love, Simon) sur fond de conquête spatiale durant la guerre froide. Récemment embauchée par la NASA pour redorer son image auprès du public, Kelly Jones (Johansson), experte en marketing, se voit contrainte par la Maison-Blanche de réaliser un faux alunissage au cas où la mission Apollo 11 que dirige Cole Davis (Tatum) échouerait. En prime : des images d’un vrai lancement croquées en 4K lors du tournage à Cape Canaveral.

En salle le 12 juillet

Manon Dumais, La Presse

Twisters

(V. F. : Tornades)

À l’instar d’Aliens, on a ajouté un « s » plutôt qu’un « 2 » pour signifier qu’il s’agit d’une suite, mais aussi que les dangers sont plus nombreux. Vingt-huit ans après Twister, Joseph Kosinski (Top Gun : Maverick) et Mark L. Smith (The Boys in the Boat) signent une histoire de chasseurs de tornades, ou plutôt, dans ce cas-ci, de dompteurs de tornades. Glen Powell, Daisy Edgar-Jones et Antnony Ramos font équipe pour déployer un système qui a le potentiel de « détruire » les tornades. À en juger par la bande-annonce, la tâche ne sera pas simple et les moments de grand danger ne manqueront pas dans le film de Lee Isaac Chung (Minari).

En salle le 19 juillet

Pascal LeBlanc, La Presse

Deadpool & Wolverine

(V. F. : Deadpool et Wolverine)

Seul film des studios Marvel cette année, le troisième Deadpool s’annonce comme une grande réunion. L’antihéros verbomoteur (Ryan Reynolds) fait non seulement équipe avec Logan, alias Wolverine (Hugh Jackman), mais la présence de personnages secondaires des films X-Men, tels Toad, Lady Deathstrike et Azazel, aperçus brièvement dans la bande-annonce, laisse aussi croire que des plus connus seront aussi de la partie. De plus, la participation de la TVA, une organisation découverte dans la série Loki dont le rôle est de protéger les lignes du temps, signifie que des sauts temporels sont probables. Le Montréalais d’origine Shawn Levy (Night at the Museum) réalise le film qui met également en vedette Emma Corrin et Matthew Macfadyen.

En salle le 26 juillet

Pascal LeBlanc, La Presse

1995

Quatrième volet de l’irrésistible série autobiographique de Ricardo Trogi, 1995 retrace le passage du réalisateur (l’irremplaçable Jean-Carl Boucher) à l’édition 1994-1995 de La course destination monde. Le récit se concentre sur un tournage particulièrement éprouvant en Égypte : « Câlisse, Yunnis ! », lance le futur cinéaste au mystérieux homme croisé dans l’avion (Shadi Janho). En plus de renouer avec les colorés parents de Ricardo, Claudette (Sandrine Bisson) et Benito (Claudio Colangelo), on rencontre sur le plateau de l’émission l’animateur Pierre Therrien (Mickaël Gouin) ainsi que les juges Michel Coulombe (David Leblanc), Louise Racicot (Maude Bouchard) et Manon Barbeau (Émilie Bibeau).



En salle le 31 juillet

Manon Dumais, La Presse

Le comte de Monte-Cristo

Après le diptyque Les trois mousquetaires, de Mathieu Bourboulon, les scénaristes, et désormais réalisateurs, Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte s’attaquent à un autre classique d’Alexandre Dumas. Adapté maintes fois au grand et au petit écran, Le comte de Monte-Cristo est un récit de trahison, de vengeance et d’amour qui se déroule en France au début du XIXe siècle. Pierre Niney incarne Edmond Dantès, qui devient comte lorsqu’il met la main sur un trésor à sa sortie de prison. Anaïs Demoustier, Laurent Lafitte, Bastien Bouillon, Anamaria Vartolomei et Vassili Schneider sont également de la distribution. Le film a été présenté hors compétition, il y a quelques jours, au Festival de Cannes.

En salle le 16 août

Pascal LeBlanc, La Presse

Alien : Romulus

Septième film de l’univers Alien, Romulus se déroule entre les deux premiers volets. Ridley Scott, qui a réalisé les deux précédents – Prometheus et Covenant –, est toujours producteur, mais la réalisation et le scénario ont cette fois été confiés à l’Uruguayen Fede Álvarez (Don’t Breathe, coécrit avec Rodo Savagues, qui l’assiste de nouveau). En explorant une station spatiale abandonnée, de jeunes astronautes découvrent les dangereuses créatures dégoulinantes et se battront pour leur survie. Le film met en vedette Cailee Spaeny, vue dans Priscilla et Civil War, ainsi que David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn et Aileen Wu.

En salle le 16 août

Pascal LeBlanc, La Presse

Ababouiné

PHOTO FOURNIE PAR FILMOPTION INTERNATIONAL Éric Bruneau dans Ababouiné, d’André Forcier

Campé en 1957 dans le Faubourg à m’lasse, ancien quartier du Centre-Sud de Montréal, ce 17e film d’André Forcier met en scène de jeunes joueurs de baseball qui rêvent de liberté face au clergé qui veut imposer sa morale. La lutte sera féroce entre Rochette (Martin Dubreuil), prof anarchiste, et le vicaire Cotnoir (Éric Bruneau), jusqu’à ce que Délima Paquette (Pascale Montpetit), grand-mère de Michel (Rémi Brideau), élève rebelle, s’en mêle. Écrit avec François P. Forcier, Laurie Perron et Jean Boileau, d’après une idée originale du cinéaste, le film met également en vedette Rémy Girard, Gaston Lepage et Mylène Mackay.

En salle le 23 août

Manon Dumais, La Presse

Beetlejuice Beetlejuice

(V. F. : Bételgeuse Bételgeuse)

Suite du classique de 1988, cette comédie d’horreur de Tim Burton met en vedette Michael Keaton dans le rôle du malin fantôme hantant la maison des Deetz. À son grand effroi, Lydia (Winona Ryder), fille de Delia (Catherine O’Hara), constate que sa fille Astrid (Jenna Ortega, que Burton a dirigée dans la série Wednesday) a découvert la maquette du village dans le grenier et accidentellement ouvert le passage entre l’au-delà et le monde des vivants. Entrera ainsi en scène la femme de Beetlejuice, Delores (Monica Bellucci). Entonnons tous en chœur : « Day-o, day-ay-ay-o ! /Daylight come and me wan’go home ».

En salle le 6 septembre

Manon Dumais, La Presse