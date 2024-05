Crave propose un bon choix de séries et films à rattraper. Voici une liste élaborée par nos chroniqueurs et journalistes.

Dune : Part Two Bénéficiant de la remarquable photo de Greig Fraser, du montage précis de Joe Walker et de l’hypnotique bande sonore de Hans Zimmer, eux aussi oscarisés pour Dune, les scènes de batailles, aériennes et terriennes, qu’orchestre avec brio le cinéaste n’ont rien à envier à celles mises en scène par les Kurosawa (Ran), Coppola (Apocalypse Now), Spielberg (Saving Private Ryan) et Scott (Napoléon). Manon Dumais

In Memoriam Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Il faudra activer « pronto » votre abonnement à la plateforme Crave pour suivre la série québécoise la plus originale et la plus captivante du printemps, le thriller psychologique In Memoriam, qui loge à l’intersection de Succession et The Hunger Games, avec un soupçon d’influence téléréelle. C’est hyper accrocheur et tordu comme proposition. On aurait le goût de tout engloutir d’une traite. Hugo Dumas

Dans une galaxie près de chez vous : 25 ans de mission Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Le documentaire le confirme : une belle camaraderie lie tous les acteurs de Dans une galaxie près de chez vous. « C’est vraiment comme des frères et des sœurs », lance Guy Jodoin, lors d’un segment où tous les interprètes sont réunis autour d’une grande table. Cette complicité est visible dans les entrevues réalisées pour le documentaire, mais surtout dans les nombreuses vidéos d’archives qui replongeront les fans dans leurs souvenirs. On savoure les différents bloopers, comme ce moment où Stéphane Crête est incapable de ne pas rire, alors que se trouvent devant lui Guy Jodoin et Didier Lucien vêtus de chemises écourtées à manches bouffantes et colorées. Véronique Larocque

Bellefleur Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Bellefleur, c’est doux, c’est bienveillant, c’est drôle, c’est remuant et c’est très moderne. Les cinq hommes hétéros, fin trentaine, début quarantaine, que la série met de l’avant ne se rangent pas dans la filière « trou de cul ». Au contraire. Bellefleur nous montre des gars intelligents et sensibles, soudés par une amitié remontant à l’école secondaire. Hugo Dumas

Père 100 enfants - quatrième épisode Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos L’enquête de Marie-Christine Bergeron et Maxime Landry met en lumière la pratique risquée qu’est la procréation par don de sperme dit « artisanal ». Elle montre aussi que l’encadrement est également à parfaire dans les cliniques de fertilité. Alexandre Vigneault

Call Me Country : Beyoncé & Nashville’s Renaissance PHOTO MARIO ANZUONI, ARCHIVES REUTERS Beyoncé aux iHeartRadio Music Awards en avril dernier Ce documentaire produit par Warner Bros. Discovery, et diffusé sur CNN, examine sa plongée au cœur du genre musical préféré des amateurs de rodéo, et l’impact du disque sur l’industrie du divertissement. L’émission braque également les projecteurs sur quelques artistes country noirs, dont Rhiannon Giddens, une joueuse de banjo qu’on peut entendre sur Texas Hold’Em, le plus récent succès de Beyoncé. Marc-André Lemieux

Sapin$ Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Sapin$ est un film des Fêtes très original. Réconfortant, comique et bien ficelé, il saura plaire à ceux qui cherchent à s’imprégner de l’esprit de Noël, sans se farcir une énième histoire typique. Audrey-Anne Blais

Caravage Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Caravage est une œuvre qui nous rappelle aussi le danger de la censure. Hier comme aujourd’hui, elle peut venir entraver le chemin des artistes qui s’éloignent de la bien-pensance et des dogmes. Le film met en vedette l’excellent Riccardo Scamarcio dans le rôle-titre, qui donne un air de rock star charismatique à Caravage. Louis Garrel et Isabelle Huppert lui donnent la réplique en italien. Luc Boulanger