Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La nouveauté

Cirque du Soleil : Without a Net

Ce documentaire de 90 minutes nous plonge (jeu de mots volontaire) dans les coulisses (autre jeu de mots involontaire) du spectacle O du Cirque du Soleil à Las Vegas, alors qu’il s’apprête à reprendre du service après 400 jours d’arrêt forcé en raison d’une certaine pandémie de COVID-19. D’après la bande-annonce, le film réalisé par Dawn Porter (Trapped) montre comment les différents artistes, nageurs et acrobates ont retrouvé la forme – et surtout leur scène aux allures de gigantesque piscine – en l’espace de huit semaines. Dans une séquence, on voit d’ailleurs l’ex-président-directeur général de l’entreprise, le Québécois Daniel Lamarre, annoncer aux équipes la reprise des activités du Cirque.

Prime Video, dès jeudi (offert en version originale anglaise avec sous-titres français)

La dernière

Partir autrement entre amis

PHOTO FOURNIE PAR TV5 Colette Provencher et Sophie Thibault dans Partir autrement entre amis

Pour clore sa deuxième saison, la série documentaire de voyage nous amène en Colombie avec Sophie Thibault et Colette Provencher. Le tandem explore la région de Carthagène, dans le nord du pays. Passionnée d’ornithologie, la cheffe d’antenne du réseau TVA profite d’une balade à Agricola Camelias, une réserve ornithologique, pour prendre plusieurs espèces en photo. De son côté, la présentatrice météo se surprend à apprécier la plongée en apnée et l’observation de chauves-souris en pleine nuit. Les épisodes précédents sont offerts gratuitement au tv5unis.ca. Ils mettent notamment en vedette Guylaine Tremblay et Hélène Bourgeois Leclerc, Catherine St-Laurent et Juliette Gosselin, ainsi que Pier-Luc Funk et Antoine Pilon.

TV5, jeudi à 21 h

Le retour

Abbott Elementary

PHOTO GILLES MINGASSON, FOURNIE PAR DISNEY

Lisa Ann Walter et Sheryl Lee Ralph dans Abbott Elementary

Diffusée l’hiver dernier sur ABC, la troisième saison d’Abbott Elementary vient tout juste d’atterrir sur Disney+. La populaire série vient également d’obtenir neuf sélections aux prix Emmy, dont meilleure comédie, meilleurs textes, meilleure actrice (Quinta Brunson), meilleure actrice de soutien (Janelle James et Sheryl Lee Ralph) et meilleur acteur de soutien (Tyler James Williams). Composée de seulement 13 épisodes en raison des grèves de 2023 aux États-Unis (acteurs et scénaristes), cette suite nous ramène dans l’une des pires écoles publiques de Philadelphie en conservant le style signature de l’émission, le documenteur. Gros changement cette année : Janine (Brunson) travaille désormais au district scolaire… mais semble toujours trouver une excuse pour retourner voir ses anciens collègues.

Disney+

Le coup de dés

Password

PHOTO EVANS VESTAL WARD, FOURNIE PAR NBC Jimmy Fallon et Keke Palmer dans Password

Parce qu’on avait l’habitude de regarder Mot de passe, son adaptation française, lorsqu’elle était animée par Patrick Sabatier et diffusée sur TV5, on s’est laissé tenter par l’original américain. Piloté par Keke Palmer et mettant en vedette Jimmy Fallon, Password est doté d’un concept simple, mais hyper efficace : une célébrité doit faire deviner des mots à quelqu’un du public en donnant des mots indices. Et vice-versa. À certains égards, on préférait la version française, plus coincée et sérieuse. Car celle des États-Unis veut divertir à tout prix. Jimmy Fallon en beurre épais. Ses réactions sont souvent exagérées, qu’il perde ou qu’il gagne. Néanmoins, on passe un bon moment.

CTV et NBC, mardi à 22 h