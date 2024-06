Quoi de neuf sur les plateformes québécoises ? Voici quelques suggestions dénichées par nos journalistes.

La comédie Splendeur et influence, qui parodie les téléréalités peuplées de passagers Sunwing imbibés de boisson d’épicerie, regorge de répliques comiques et cinglantes. C’est vraiment très drôle.

Le temps des framboises, c’est beau, c’est touchant, c’est réconfortant et c’est joliment poétique. Ce qui nous émeut, ce sont les drames intérieurs des personnages, ce qu’ils ne révèlent pas et ce que l’on découvre sur eux au fil des 10 épisodes d’une heure.

Bob Marley : One Love se contente en fait de suivre presque à la lettre les préceptes de la biographie autorisée (des membres de la famille ont collaboré au processus, ceci expliquant sans doute cela). Il éclaire une trajectoire, de manière parfois convaincante, mais creuse très peu son personnage principal. Rita Marley (excellente Lashana Lynch) se révèle le personnage le plus fort du film.

Québec Rock – Offenbach vs Corbeau (VRAI)

Le réalisateur Félix Rose montre qu’Offenbach et Corbeau, c’était bien plus que Gerry et Marjo, dans Québec Rock, passionnante série articulée autour de la rivalité entre les deux groupes. À travers quatre épisodes de 45 minutes, riches d’anecdotes abracadabrantes, d’extraits d’archives et de témoignages contemporains des survivants de cette époque vécue à fond de train, Félix Rose raconte la genèse d’Offenbach au sein de plusieurs orchestres de rock’n’roll de la Montérégie, leur ambition de conquérir les États-Unis, puis leur virage vers le français infléchi par l’arrivée de Pierre Harel, qui désertera la formation en 1975, pour fonder en 1977 Corbeau avec Willie et Wézo.

Dominic Tardif