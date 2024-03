Des oh et des bah

Petit retour léger et irrévérencieux sur les hauts et les bas de l’actualité culturelle des derniers jours.

Hommage

Retraite bien méritée

Après trois décennies d’écriture, les prolifiques auteurs Sylvie Lussier et Pierre Poirier accrochent leur plume. La diffusion du dernier épisode de 5e Rang, prévue lundi sur ICI Télé, marquera leur chant du cygne. Le tandem de scénaristes est derrière les populaires séries 4 et demi (1993-2000) et L’auberge du chien noir (2003-2017), sans compter le magazine scientifique Bêtes pas bêtes plus, l’émission littéraire M’as-tu lu ? et L’odyssée d’Alice Tremblay, leur seul et unique long métrage, réalisé par Denise Filiatrault en 2002. Leur départ laissera un vide. Au cours des 30 dernières saisons télé, seulement 4 ont défilé sans qu’on entende leurs mots à l’écran. Il ne reste plus qu’à leur souhaiter un quotidien légèrement moins stressant que celui des habitants de Valmont.

En vidéo

Céline Dion en tournée

Céline Dion a poursuivi sa tournée des vestiaires de hockey, cette semaine. Quatre mois après avoir rendu visite aux Canadiens de Montréal à Las Vegas, et quelques jours après avoir répété l’expérience avec les Oilers d’Edmonton, la diva a visité la chambre des joueurs des Bruins de Boston au TD Garden, jeudi soir. La chanteuse s’est même improvisée coach, en annonçant l’alignement partant de l’équipe locale de manière hyper célinesque, avec chant, humour et beaucoup, beaucoup d’enthousiasme. La star a déployé autant d’ardeur durant la partie. Sur internet, plusieurs vidéos et photos la montrent lâcher son fou dans une loge avec ses jumeaux, Eddy et Nelson. On parle d’une séance d’air guitar sur Livin’on a Prayer de Bon Jovi, et d’une démonstration de boxe sur Kernkraft 400 de Zombie Nation. Bien entendu, sa présence n’est pas passée inaperçue. Lorsqu’elle est apparue sur l’écran géant, Céline a envoyé plusieurs baisers soufflés au public. Avec l’arrivée du printemps, changera-t-elle de sport ? Le CF Montréal croise les doigts.

Dommage

En (para)chute libre

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Guillaume Lemay-Thivierge aux prix Gémeaux, en 2022

Tout a été dit et, surtout, tous les jeux de mots avec bouleau/boulot ont été faits depuis que Guillaume Lemay-Thivierge a publié, le week-end dernier, une vidéo dans laquelle il serrait un arbre (un bouleau) sur lequel était inscrit le mot en N. Cette blague ratée à connotation raciste a coûté cher au comédien, qui a perdu son poste d’animateur à Chanteurs masqués. Selon la firme d’analyse et d’évaluation des médias traditionnels et sociaux Mesure Média, la nouvelle a engendré un important déficit de réputation pour l’acteur : « Un score de -160 %, c’est la catastrophe, rien de moins. Le genre de couverture pour laquelle on entrevoit une remontée difficile, voire impossible. »

En photo

A+pour les Z

PHOTO BENOIT ROUSSEAU, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Rafaëlle Roy reprend Un peu plus haut durant la finale des Z à Zénith.

Les Z ont volé la vedette cette saison à Zénith. Certes, les autres générations ont tiré leur épingle du jeu à quelques occasions (on pense notamment aux prestations d’Alex Nevsky et de Julie Ringuette), mais dans l’ensemble, les plus jeunes ont livré les meilleurs numéros. C’était particulièrement apparent jeudi soir, durant leur finale de génération, avec Lennikim (Dis-moi, dis-moi de Mitsou), Lyxé (Doux de Marjou), Rafaëlle Roy (Un peu plus haut de Ginette Reno) et Tom-Eliot (Désenchantée de Mylène Farmer). Multitalentueux et polyvalents (danse, piano, chant), les quatre concurrents ont rivalisé d’audace, tout en faisant preuve d’une franche camaraderie. C’était beau à voir, comme l’a observé Véronique Cloutier. En grande finale (qui fera l’objet d’une émission spéciale de deux heures ce jeudi à 20 h sur ICI Télé), la gagnante des Z, Rafaëlle Roy, affrontera Julie Ringuette (Y), Christian Marc Gendron (X) et Joe Bocan (Boomers).

La citation

Barbie avant son temps

PHOTO EBRAHIM NOROOZI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’actrice Sharon Stone

J’ai rencontré les dirigeants d’un studio dans les années 1990. Je voulais faire Barbie avec un ami producteur. Ils nous ont mis dehors. Ils étaient comme : “Pourquoi veux-tu détruire cette icône américaine ? Qu’est-ce qui cloche chez toi ?” Sharon Stone, en entrevue au ballado Fly on the Wall, de David Spade et Dana Carvey

Insolite

Noël avant le temps

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Joël Legendre assure la mise en scène d’un spectacle de Noël dont la distribution vient d’être annoncée… au mois de mars.

Grosse surprise dans notre boîte courriel mardi : un communiqué annonçant la distribution d’un spectacle de… Noël. Le mercure a beau avoir dégringolé au cours des derniers jours, mentalement, on n’était pas prêt. On comprend la stratégie des producteurs : pour vendre des billets, on doit s’y prendre d’avance. Mais promouvoir une tournée de Noël en mars, c’est comme afficher les soldes du retour en classe au début des vacances d’été : c’est décourageant. Même s’il s’était agi d’un concert du Noël du campeur, on aurait trouvé ça prématuré. Mais bon. On sait maintenant qu’on pourra voir – et entendre – Barnev, Joe Bocan, Marie Michèle Desrosiers, Gabrielle Destroismaisons, Luce Dufault, Joël Legendre (qui assure également la mise en scène) et Lunou Zucchini chanter des chansons à forte odeur de sapin sur scène un peu partout au Québec à partir du 24 novembre. (Si Gabrielle Destroismaisons n’offre pas Etc… en version extra grelots, on risque d’être fâché.)

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Ève Côté et Cathy Gauthier seront aux commandes du Gala Les Olivier.

Séparés à la naissance

Le producteur maraîcher de Bromont Benjamin, qu’on peut voir cette saison dans L’amour est dans le pré, ressemble étrangement au comédien américain Glen Powell, qui figure au générique des longs métrages Anyone But You, Top Gun : Maverick et bientôt Twisters, la suite de la superproduction catastrophe de 1996, attendue au cinéma en juillet. Une suggestion d’un certain P. Nadon, qu’on a bonifiée en ajoutant l’animateur Patrick Langlois, qu’on peut entendre sur WKND 99,5 à Montréal.

PHOTO FOURNIE PAR BELL MÉDIA ET NOOVO Benjamin de L’amour est dans le pré

PHOTO MIKE BLAKE, REUTERS Glen Powell aux 30es Screen Actors Guild Awards à Los Angeles