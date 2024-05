North West et Kim Kardashian

PHOTO ASHLEY LANDIS, ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) North West, la fille de Kim Kardashian et de Ye, le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West, passe de la Pat’Patrouille à un autre projet animalier : un concert sous les étoiles du Roi Lion.

Associated Press

North West, âgée de 10 ans, se joint à une distribution comprenant Heather Headley, Billy Eichner, Bradley Gibson, Ernie Sabella, Jason Weaver, Jeremy Irons, Nathan Lane, Jennifer Hudson et Lebo M pour ce concert en plein air qui se déroulera les 24 et 25 mai au Hollywood Bowl, à Los Angeles, en Californie.

L’évènement de deux soirs – intitulé Le Roi Lion, de Disney au Hollywood Bowl – sera filmé et un orchestre complet interprétera la musique oscarisée du célèbre compositeur Hans Zimmer.

Les acteurs et actrices interpréteront des chansons et des numéros reprenant les costumes, la scénographie et les marionnettes de la production de Broadway.

North West a interprété le rôle de Mini dans le film La Pat’Patrouille : la super patrouille de 2023, aux côtés de Taraji P. Henson, Kristen Bell et James Marsden. Elle a aussi participé à la chanson Talking/Once Again, une collaboration entre son père et Ty Dolla $ign.