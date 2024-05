Deux décennies marquées par d’heureuses explorations musicales ont fait de Céu une artiste qui compte parmi les plus intéressants architectes de la musique brésilienne actuelle. Son plus récent disque, Novela, affirme son amour des sonorités rétro et l’optimisme qui l’anime.

Céu avait profité de la pandémie pour faire un pas en arrière. Um Gosto de Sol, son album paru en 2021, était en effet constitué de reprises de chansons connues, surtout brésiliennes, qui l’habitent depuis toujours. Elle jette encore une oreille vers le passé sur Novela, paru cette semaine, mais d’une tout autre manière : il s’agit d’une collection de morceaux tout neufs, habillés de sonorités à la mode des années 1960.

Fusion habile

Il n’y a rien de franchement psychédélique dans ces musiques très cinématographiques, mais tout de même des nuages colorés de flûtes, de violons et de nappes de Wurlitzer soulevés par une basse ronde et un peu sèche. Le décor est aux teintes d’hier, mais la manière est bien d’aujourd’hui, c’est-à-dire une fusion habile de musiques brésiliennes, de soul légère, de jazz et une énergie parfois presque rock qui connaît intimement la culture hip-hop.

Novela, c’est évident pour quiconque a suivi les épisodes précédents, ne ressemble à aucun des autres albums de cette charmante artiste brésilienne. Surtout pas à Um Gosto de Sol, créé dans la réclusion imposée par la pandémie et enregistré en vase clos. « J’avais envie d’ouverture », confirme Céu, jointe chez elle à São Paulo.

PHOTO BENOÎT ROUSSEAU, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE CÉU Céu en concert au Festival international de jazz de Montréal en 2022

Elle a ouvert son jeu en réalisant d’abord une promesse qu’elle s’était faite à elle-même il y a quelques années : faire de la musique avec Adrian Younge. Féru des sonorités du tournant des années 1970, ce réalisateur de Los Angeles est connu pour son expertise à enregistrer des disques à l’ancienne, c’est-à-dire en direct en studio, sans outillage numérique.

Céu est profondément attachée à la musique de la fin des années 1960 et du début des années 1970. « Les albums qui m’ont donné envie de faire de la musique datent tous de ce temps-là. J’ai l’impression que je suis une âme rétro, dit la chanteuse de 44 ans. J’aurais aimé vivre à cette époque. »

Une alchimie vivifiante

Céu avoue avoir été prise de vertige en sortant ainsi de sa zone de confort. « Je me suis sentie comme quand j’ai commencé à travailler avec Hervé [Salters] », dit-elle, parlant du musicien français avec qui elle a exploré les sonorités électroniques sur ses albums Tropix et APKA. La chimie entre elle, Pupillo (son mari et complice musical) et Adrian Younge a vite opéré, précise-t-elle toutefois, parlant même d’« alchimie ».

Elle évoque l’atmosphère qui régnait en studio en alignant des onomatopées – « boum », « bam », « poum », « tchac » ! –, faute de trouver une meilleure façon d’en décrire l’électricité vivifiante. « Ce qui m’a attirée vers la musique, insiste Céu, c’est la musique elle-même. Pas l’idée de faire de la scène, mais celle de faire de la musique. »

Extrait de Gerando Na Alta, de Céu 0:00 0:00 Couper le son

Cet élan d’enthousiasme qu’on sent chez la chanteuse passe aussi par les thèmes abordés sur le disque. En plus des inévitables chansons d’amour (« Je suis très romantique », dit Céu), elle a voulu encourager les gens à aller de l’avant, à poursuivre leurs rêves, évoque la cohabitation avec la nature essentielle à l’être humain et plaide pour un enseignement plus juste, décolonisé, de l’histoire du Brésil (Reescreve).

Novela, même s’il aborde des sujets sérieux ou l’inévitable grisaille des sentiments humains, est porté par une vibration positive. « Je suis une optimiste, dit-elle, en précisant ne pas voir la vie en rose pour autant. Je me dis que, puisqu’on est ici, on doit faire de son mieux. Chaque facette de nos vies est une occasion de se développer en tant que mères, citoyens et artistes. »

« Il est important de pointer les choses négatives, bien sûr, mais je crois que le changement survient quand on essaie, quand on propose des choses, quand on tend vers une direction, croit-elle. Ça ne veut pas dire que j’ai toutes les réponses, mais que j’essaie. »

Céu devait être en concert le 17 mai, à 20 h, au National, mais le spectacle est reporté pour cause de maladie.

