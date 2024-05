Quelques mois après Taylor Swift et Beyoncé, c’est au tour de Lady Gaga de sortir un film basé sur sa plus récente tournée, a annoncé la chanteuse américaine sur les réseaux sociaux mercredi.

« J’ai passé d’innombrables heures dans la salle de montage pour donner vie à ma vision de ce film. C’est mon cadeau pour vous », a écrit, sur Instagram, Lady Gaga, qui a réalisé et produit Gaga Chromatica Ball.

Les images ont été tournées à Los Angeles, en septembre 2022, alors que la vedette performait devant une foule de 52 000 personnes au Dodger Stadium.

« Revisiter la tournée m’a laissé sans voix […]. Vous vous êtes déplacés pour la musique et pour l’art avec un niveau d’excitation et de liberté que je n’oublierai jamais. Stade après stade », ajoute-t-elle, à l’intention de ses fans qui ont assisté aux concerts qu’elle a donnés partout dans le monde entre juillet et septembre 2022. Sixième tournée internationale de la chanteuse, The Chromatica Ball ne s’était pas arrêtée à Montréal.

Le film de concert sera diffusé sur HBO le 25 mai prochain. Au Canada, il sera offert sur Crave en anglais et en version sous-titrée en français dès la même date.

Ce n’est pas la première fois que la vedette donne une seconde vie à une tournée grâce au petit écran. En 2011, The Monster Ball avait aussi fait l’objet d’un film.