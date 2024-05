Parmi les livres pour les enfants et les ados parus récemment, voici six titres qui ont retenu notre attention

Pour les petits

Un chien bien spécial

Après nous avoir donné le magnifique livre documentaire Les baleines et nous, India Desjardins et l’illustratrice Nathalie Dion refont équipe pour raconter cette fois-ci une histoire plus personnelle. L’autrice s’est inspirée de son chien pour créer Gustav, un héros canin « pas tout à fait comme les autres ». Mais même s’il ne sait ni courir ni sauter, il est aussi attachant que n’importe quel compagnon à quatre pattes. Une belle histoire sur la différence racontée du point de Gustav, un chien bien spécial.

Gustav le chien tout croche Texte d’India Desjardins, illustrations de Nathalie Dion Éditions La Bagnole Dès 4 ans

Pour les enfants du primaire

Célébrer son unicité

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait du livre Les drôles de solutions de Simon

Simon a une imagination débordante. Dans sa tête, les idées se bousculent et les projets s’accumulent. Peu importe la situation, le garçon a toujours une solution. « Être quelque peu turbulent, ça ne me rend pas méchant ! », déclare Simon, dans cet album tout en rimes qui prône l’affirmation de soi. Ce titre fait partie d’une nouvelle collection très sympathique dans laquelle les enfants sont invités à être fiers de ce qui les rend uniques.

Les drôles de solutions de Simon Texte de Geneviève Simard, illustrations d’Élodie Duhameau Éditions Gründ Québec Dès 5 ans

Pour les enfants du primaire

La permission de voler

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait du livre Loujain rêve des tournesols

Loujain rêve de pouvoir voler jusqu’au grand champ de tournesols que son père lui a décrit. Or, là où la fillette habite, il est interdit aux filles d’utiliser leurs ailes. « C’est injuste qu’on m’interdise de voler. Les garçons commencent déjà à apprendre. Pourquoi pas moi ? », dit-elle un matin à son père. Avec l’aide de celui-ci, la jeune fille provoquera un vent de changement. Ce récit émouvant s’inspire de l’histoire de Loujain Al-Hathloul, qui a été emprisonnée après avoir défendu le droit des femmes à conduire une voiture en Arabie saoudite.

Loujain rêve des tournesols Texte de Lina Alhathloul et Uma Mishra-Newbery, illustrations de Rebecca Green, traduction de Marie-Andrée Dufresne Éditions Les 400 coups Dès 6 ans

Pour les adolescents

Jeunes criminels

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait du livre Petits meurtres entre amis – Dérapage

Le plan d’Annélie était une catastrophe annoncée. Demander à Ed de blesser « accidentellement » leur ami Raph afin qu’il ne participe pas au concours de talents de leur municipalité ? Quelle mauvaise idée ! Ce qui devait arriver arriva : les choses ont mal tourné. Même si le titre du roman semble révéler une partie importante de l’histoire, le suspense est omniprésent tout au long de la lecture. Les revirements (et les erreurs de la part des jeunes criminels amateurs) se succèdent dans ce roman haletant qu’on dévore rapidement. Une série à suivre écrite par la créatrice du blogue Sophie Lit.

Petits meurtres entre amis – Dérapage Sophie Gagnon-Roberge Éditions Les Malins Dès 14 ans

Bande dessinée

La recette de l’élève modèle

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de la bande dessinée Le monde des cancres, tome 1 – Sous l’école

Dès son arrivée au Collège Saint-Joseph, Benjamin sent que quelque chose d’étrange s’y trame. « Ordre, rigueur et discipline » est la devise de ce pensionnat d’excellence. Pour créer des élèves modèles, la direction a mis sur pied tout un mécanisme. Les jeunes turbulents sont envoyés en punition au sous-sol pour affronter des épreuves. Bien décidé à ne pas se laisser « reformater », Benjamin se liera d’amitié avec d’autres élèves pour déjouer le système. Ce tome 1 est un premier pas dans un univers intrigant dans lequel on a hâte de replonger.

Le monde des cancres, tome 1 – Sous l’école Texte de Nicolas Bary et Nina Phillips, illustrations de Justine Cunha Éditions Dupuis Dès 9 ans

Documentaire

Un musée fascinant

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait du livre Le musée des bouts inutiles du corps

Pourquoi a-t-on la chair de poule ? À quoi servent les dents de sagesse ? L’appendice a-t-il une utilité ? Pour trouver réponse à toutes ces questions et bien plus, rien de mieux qu’une visite au musée des bouts inutiles du corps. À travers les pages de ce documentaire original, instructif et franchement fascinant, on en apprend plus sur l’évolution et les vestiges du passé que les humains ont conservés. Le tout guidé par le professeur Dent de sagesse, un personnage fort sympathique et comique.