Tempête sur Kinlochleven Complètement glaçant

Imaginez les montagnes autour de Glasgow en plein mois de novembre. Ajoutez à cela un inspecteur morose qui vient d’apprendre que son cancer ne lui laisse plus que quelques mois à vivre. Et greffez à cette atmosphère glauque une panne généralisée, causée par des phénomènes extrêmes, parce qu’on est en 2051 et que les changements climatiques ont complètement déréglé la météo sur la planète. Tout cela sous la plume d’un grand virtuose qui compte parmi les auteurs britanniques les plus lus au monde.