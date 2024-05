Actualités, nouveautés, rencontres d’auteurs, entrevues… La Presse vous informe de ce qui se passe dans le monde des livres.

Montréal fête la BD

Le mois de mai est celui de la bande dessinée et la fin de semaine prochaine se tiendra la 13e édition du Festival BD de Montréal rue Saint-Denis, entre Gilford et Roy. Plus de 300 bédéistes sont attendus pour l’évènement extérieur – et gratuit – du 24 au 26 mai, dont la lauréate du Prix des libraires 2024 pour son album La méduse, Boum, ou encore Axelle Lenoir et Paul Bordeleau. Des expositions sont aussi prévues tout au long de la promenade, entre autres autour des métiers de la BD, des mangas et des œuvres finalistes aux prix Bédélys.

Laila Maalouf, La Presse

Consultez le site du festival pour la programmation complète

Un prix en hommage à Caroline Dawson

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Caroline Dawson

L’animatrice de l’émission radio Il restera toujours la culture, Émilie Perreault, a annoncé cette semaine la création d’un nouveau prix littéraire en hommage à l’autrice de Là où je me terre, Caroline Dawson. Créé en collaboration avec la direction générale Équité, Diversité et Mobilisation de Radio-Canada, il récompensera un roman ou un essai publié en français par un auteur canadien émergent, issu de la diversité. Le prix sera doté d’une bourse de 2000 $ et s’accompagnera d’une invitation à l’émission, ainsi que d’une adaptation éventuelle de l’œuvre en version audio pour Radio-Canada OHdio.

Laila Maalouf, La Presse

C’est parti pour le Combat national des livres

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Marie-Louise Arsenault

Cinq titres s’affronteront de nouveau lors de la 7e édition du Combat national des livres, qui aura lieu du 27 au 30 mai et sera comme toujours animé par Marie-Louise Arsenault, sur les ondes d’ICI Première. L’auteur et comédien Jocelyn Sioui a choisi Le baiser de la reine blanche, de Tomson Highway (traduit par Robert Dickson chez Prise de parole), tandis que la comédienne et animatrice Diane Losier défendra Les Foley, d’Annie-Claude Thériault (Marchand de feuilles). La complice d’Infoman et animatrice de Culturama Chantal Lamarre s’est tournée de son côté vers le premier roman de Francis Ouellette, Mélasse de fantaisie (La Mèche), alors que la réalisatrice et animatrice du magazine culturel ontarien La billetterie, Alison Vicrobeck, a jeté son dévolu sur Le prince africain, le traducteur et le nazi, de Didier Leclair (David) ; David Thibodeau, réalisateur et collaborateur de Vancouver pour La journée (est encore jeune) et Bonsoir bonsoir !, défendra quant à lui La version qui n’intéresse personne, d’Emmanuelle Pierrot (Le Quartanier). Le public a jusqu’au 30 mai pour voter pour le gagnant de cette joute littéraire qui sera dévoilé le 31 mai, en même temps que le vainqueur du Combat des livres jeunesse.

Laila Maalouf, La Presse

Consultez la page du Combat national des livres

Consultez la page du Combat des livres jeunesse

La poésie à l’honneur en ville

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Nicholas Dawson

Le Festival de la poésie de Montréal s’invite un peu partout en ville du 26 mai au 2 juin. Pour l’occasion, l’incontournable Marché de la poésie revient notamment après cinq ans à la place Gérald-Godin, face au métro Mont-Royal (du 31 mai au 2 juin), avec plus d’une soixantaine de maisons d’édition et de revues présentes et des lectures publiques au menu, entre autres de Nicholas Dawson. Il ne faudra pas non plus manquer le Cabaret Médium Glorieux-Moult, Rodrigol et invité.e.s, pour une soirée de poésie et de performances éclatées (le 26 mai au Cheval Blanc), ou encore le spectacle Alliages : la grande soirée du FPM, durant lequel il sera possible d’entendre les performances de Diane Régimbald, Stuart Ross et Emmanuel Deraps.

Laila Maalouf, La Presse

Consultez le site du festival pour la programmation complète

Prix espiègle : Larry Tremblay et Camille Toffoli récompensés pour leur audace

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Larry Tremblay

Les lauréats du prix Espiègle, qui récompense des livres jeunesse audacieux dont le sujet dérange, déstabilise ou invite à une remise en question, ont été dévoilés il y a quelques semaines. Parmi les titres destinés aux élèves du primaire, c’est La souffleuse, de Larry Tremblay et Enzo, qui a retenu l’attention du jury formé de représentants de l’Association pour la promotion des services documentaires scolaires. Dans cet album original, on suit un chasse-neige anxieux qui craint de blesser des enfants. L’essai de Camille Toffoli S’engager en amitié, qui s’interroge sur la place et le rôle des relations amicales dans nos vies, a de son côté reçu les honneurs pour un livre pour adolescents.

Véronique Larocque, La Presse

Du nouveau du côté d’Armand Gamache

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Louise Penny

On savait déjà que la 19e enquête d’Armand Gamache, célèbre héros de Louise Penny, allait sortir à l’automne en anglais ; on a maintenant la confirmation que la version française, Le loup gris, paraîtra simultanément en français – pour la première fois – le 29 octobre, dans une traduction de Paul Gagné. L’avant-dernier titre de l’autrice estrienne, La folie des foules, vient par ailleurs d’arriver en poche en librairie.

Laila Maalouf, La Presse