C’est un livre irrésistible qui parle de deuil, d’identité et de relations mère-fille compliquées. Et qui a dépassé toutes les attentes de l’autrice, Michelle Zauner, chanteuse et guitariste du groupe indie pop américain Japanese Breakfast. Incursion au cœur d’un phénomène littéraire dont la traduction française, Pleurer au supermarché, est arrivée tout récemment en librairie.

Un succès retentissant

Publié aux États-Unis en 2021, Pleurer au supermarché a conquis la critique autant que le public. Il a trôné pendant près d’un an sur la liste des meilleures ventes du New York Times. Il s’est retrouvé parmi les lectures préférées de Barack Obama. Il a atteint le million d’exemplaires vendus. Il a même valu à Michelle Zauner le qualificatif de « star littéraire », ainsi qu’une place parmi les 100 personnalités les plus influentes du magazine américain Time, en 2022. Lorsque la traduction française est parue en juin dernier au Québec, l’écrivain Kevin Lambert a dit à l’émission Il restera toujours la culture avoir « vraiment eu un grand coup de cœur » pour l’autrice de 35 ans et son livre : « C’est comme si elle te racontait sa vie autour d’une bière dans un bar cool de New York. »

Du deuil à l’écriture

Pleurer au supermarché (Crying in H Mart en anglais) a commencé par un essai publié dans le magazine The New Yorker. Michelle Zauner avait 25 ans lorsque sa mère est morte après une bataille de six mois contre un cancer fulgurant. La jeune femme avait déjà quitté leur maison de l’Oregon depuis sept ans, pressée de fuir la pression imposée par cette mère coréenne dont les valeurs traditionnelles étouffaient l’adolescente rebelle et impulsive qu’elle était. Au moment du diagnostic, elle délaisse sa vie faite de petits boulots sur la côte Est et revient pour s’occuper de sa mère durant ses derniers mois de vie. Le livre s’ouvre sur une scène au H Mart, une chaîne d’épiceries coréennes où Michelle Zauner fond en larmes. « Suis-je encore Coréenne si je n’ai plus personne à qui demander la référence des algues déshydratées de mon enfance ? »

Le récit navigue entre les souvenirs de son enfance dans un foyer mixte, entre une mère qui ne montrait son affection à sa fille unique que dans les plats qu’elle lui cuisinait et un père américain plutôt absent.

Elle se rappelle les voyages avec sa mère en Corée, son adolescence chaotique, son désir de rembourser sa « dette » pour tout ce qu’elle lui avait fait subir et leur combat ultime contre la maladie, alors que leur relation venait de prendre un tournant. Michelle Zauner raconte, sans se cacher, des choses que n’importe qui aurait préféré taire ou oublier, revenant sur des disputes déchirantes et des scènes profondément intimes qui ont dû exiger une dose d’humilité colossale à révéler.

Thérapie culinaire et questions identitaires

Tout en pleurant sa mère et en essayant de la retrouver dans les saveurs de son enfance, Michelle Zauner réfléchit également avec beaucoup de tact sur ce que cela signifie de grandir avec un héritage mixte. « J’avais passé mon adolescence à essayer de me fondre dans la masse de mes camarades de banlieue résidentielle américaine, écrit-elle, ce qui avait fait de moi une jeune adulte convaincue que la légitimité de ma place était perpétuellement à prouver. […] Moitié de l’un, moitié de l’autre, j’étais susceptible d’être éjectée au gré des envies de quelqu’un de plus légitime que moi, quelqu’un de complet. Quelqu’un d’entier. » Elle s’interroge même sur les effets du manque de diversité sur les croyances limitantes lorsqu’elle se demande si une fille « comme elle » pourrait percer en musique. À travers ces questionnements identitaires, son récit fait écho à de nombreux livres qui ont été publiés ces dernières années — comme ceux, chez nous, de Caroline Dawson, Anita Anand, Soleil Launière (avec Akuteu) ou Michael Gouveia, ou encore d’Ocean Vuong, aux États-Unis.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE MICHELLE ZAUNER Michelle Zauner sur scène avec son groupe, Japanese Breakfast

Bientôt sur grand écran

Bonne nouvelle pour les fans de l’artiste, le livre sera tourné en film, et Michelle Zauner a déjà commencé à travailler sur l’adaptation cinématographique, tandis que son groupe, Japanese Breakfast, composera la trame sonore du long métrage. C’est l’acteur et scénariste anglais d’origine japonaise Will Sharpe (qu’on a pu voir dans The White Lotus) qui sera à la réalisation. « Son expérience personnelle, ayant grandi entre deux cultures, fait de lui le réalisateur idéal pour ce film », avait dit l’an dernier Michelle Zauner au magazine People, lorsque la nouvelle avait été annoncée. Will Sharpe a confié de son côté que le livre l’avait profondément touché « en tant que personne à moitié japonaise, à moitié britannique ».

Une histoire à suivre

L’histoire ne s’arrêtera pas non plus avec Pleurer au supermarché. En entrevue à l’émission Today de NBC, l’an dernier, Michelle Zauner a fait savoir qu’elle prévoyait écrire un deuxième livre inspiré de son année passée en Corée du Sud pour apprendre à parler la langue couramment. La jeune femme raconte dans Pleurer au supermarché qu’elle a dû consacrer tous ses vendredis soir pendant six ans, durant son enfance, à suivre des cours de coréen non loin de chez elle. Elle ne prenait toutefois pas ces leçons suffisamment au sérieux à l’époque — ce qu’elle a profondément regretté à la mort de sa mère. Et encore plus dans sa démarche de se réapproprier la part coréenne de son identité et dans ces moments de deuil partagés, à Séoul, avec sa tante maternelle, son dernier lien tangible avec celle-ci. Si son projet se concrétise, on pourra donc plonger dans cette immersion et découvrir le chemin qu’elle a parcouru depuis son premier livre.