Le compte à rebours vers les Jeux olympiques de Paris est entamé et la chroniqueuse sportive Geneviève Tardif se prépare à animer l’émission Bonne nuit Paris, dès le 26 juillet sur ICI Télé, puis, à partir du 28 août, pour les Jeux paralympiques. Également coanimatrice de l’émission Sportives, point final ! (sur Tou.tv et OHdio), elle nous confie ses lectures du moment.

Hors jeu

« J’aime beaucoup les biographies, les faits vécus, les histoires vraies, et le livre de Florence-Agathe Dubé-Moreau m’a beaucoup intéressée. Je suivais déjà ses chroniques, WAGS moi non plus, dans Urbania. C’est sûr qu’en étant la conjointe de Laurent Duvernay-Tardif, elle a été dans un monde que peu connaissent. On découvre comment elle a vécu avec Laurent à Kansas City, le Super Bowl, sa vision des choses et de ses expériences. Elle donne aussi des conseils sur ce que la NFL pourrait faire pour améliorer le mode de vie [des athlètes]. J’ai beaucoup aimé ; c’est un peu un mélange de sa vie et de chroniques sur le milieu du sport. »

Hors jeu Florence-Agathe Dubé-Moreau Éditions du remue-ménage 248 pages

Le pari olympique de 2024 — Chance ou malédiction ?

« L’auteur est un Français qui est consultant international en sport et olympisme. En ce moment, je mange, je respire les Jeux olympiques. Vu que c’est ma première fois sur place, je voulais me renseigner sur l’histoire des JO et j’ai demandé au journaliste de Radio-Canada Sports Robert Frosi de m’aider là-dedans ; c’est lui qui m’a prêté ce livre. C’est un abécédaire olympique, mais c’est aussi tous les défis — politiques, économiques, financiers, culturels, éthiques. On parle par exemple de dopage, de médias, de jeunesse. […] Comment Paris va faire pour bien utiliser l’histoire du passé tout en étant dans le présent et même aller dans les jeux du futur ? »

Le pari olympique de 2024 — Chance ou malédiction ? Armand de Rendinger Vigot 256 pages

Faut que ça bouge !

« C’est important, pour moi, de faire bouger mes deux filles et les jeunes en général. Depuis la pandémie, ce n’est pas évident. Et ce livre montre une nouvelle vision des choses : comment faire bouger les jeunes, mais moins dans la compétition et la performance. Mon mari, Charles Hamelin, qui est un athlète de haut niveau, et moi, on ne veut pas élever nos enfants pour être des olympiens. Si ça leur tente, tant mieux, mais je veux qu’ils soient heureux là-dedans. […] J’ai appris ce qu’est le concept de littératie physique. Et ce qui est intéressant dans le livre, aussi, c’est qu’on découvre ce qui se fait ailleurs dans le monde. »