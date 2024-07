(New York) Cher sait depuis longtemps qu’une seule personne peut se charger de raconter son histoire. Et elle le fait en deux tomes.

Associated Press

La maison d’édition Dey Street Books a annoncé mercredi que Cher : The Memoir, Part One sortira le 19 novembre et que le deuxième tome suivra en 2025.

Dey Street, une division du géant HarperCollins, promet une « histoire vraie, dans des détails intimes », à commencer par son enfance « souvent chaotique » et sa relation célèbre et mouvementée avec Sonny Bono.

PHOTO DEY STREET BOOKS, FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS La couverture du livre Cher : The Memoir, Part One

« Avec son honnêteté et son humour caractéristiques, Cher : The Memoir raconte comment ce diamant brut a réussi, sans aucun plan et avec peu de confiance, à devenir la grande vedette et la pionnière que le monde n’a pas pu ignorer pendant plus d’un demi-siècle », écrit l’éditeur.

« Cher : The Memoir, Part One suit ses débuts extraordinaires à travers son enfance jusqu’à sa rencontre et son mariage avec Sonny Bono – et révèle la relation très compliquée qui les a rendus mondialement célèbres, mais qui a fini par les séparer. »

Cher, âgée de 78 ans, est la seule femme à avoir figuré en tête des palmarès Billboard pendant sept décennies consécutives, avec des succès tels que Dark Lady, Believe et DJ Play a Christmas Song.

Elle a remporté un Oscar pour son rôle principal dans Éclair de lune et a reçu de nombreux autres honneurs, notamment une intronisation au Panthéon du rock.