La nuit chienne

« Elle est une meilleure mère à force d’être un meilleur chien ! » C’est ce que réalise la mère d’un enfant de 2 ans à bout de forces, qui ne rêve que d’une nuit de sommeil complète et de quelques heures juste à elle pour pouvoir faire de l’art.

Audacieuse métaphore que cette prémisse de départ, d’autant plus que l’autrice de ce premier roman réussit à la tenir jusqu’au bout de façon assez scénique.

Coincée dans son rôle de mère au foyer – « une prison que j’ai moi-même créée » –, cette trentenaire qui ne sera jamais nommée constate un jour l’apparition de poils étrangement drus sur sa nuque et ce qui ressemble de plus en plus à une queue au bas du dos.

À partir du moment où elle s’abandonne au chien qui grandit en elle et qu’elle n’obéit plus qu’aux « injonctions de son corps » – mais surtout, qu’elle cesse de vouloir atteindre les standards de ces mères à l’allure parfaite et épanouie qu’elle fait tout son possible pour éviter au parc ou à la bibliothèque –, elle se rend compte qu’elle se sent plus libre.

Comment se retrouver quand on devient une personne qu’on n’aurait jamais imaginé être et qu’on doit réinitialiser ses rêves ? Une réflexion sur la maternité qui touchera bien des cordes sensibles même chez les mères qui n’ont pas dû renoncer à leur carrière pour s’occuper de leur enfant. Il va sans dire qu’on est très curieux de découvrir comment la talentueuse Amy Adams interprétera ce personnage hors norme dans le film qui doit sortir en salle à la fin de l’année.