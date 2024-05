Plusieurs nouveautés traitent de sujets sociaux et familiaux : Comme une famille, L’enfant en moi, La fanfare au clair de lune, Cicatrices, etc.

Les mangas déferlent en grand nombre sur les tablettes québécoises. Comment faire son choix ? Voici notre sélection de séries et de titres récemment sortis.

Le stress d’une grossesse précoce

PLANCHE TIRÉE DE L’ENFANT EN MOI

PLANCHE TIRÉE DE L’ENFANT EN MOI

PLANCHE TIRÉE DE L’ENFANT EN MOI 1 /3





Parmi les titres attendus cette année, ce manga très particulier attaque de front, mais avec tact, un sujet difficile, particulièrement au Japon, à savoir la grossesse adolescente imprévue. On y retrouve un jeune couple encore aux études filant un amour solide, bien plus que le préservatif qui s’est fendu pendant l’une de leurs étreintes. Réalisant qu’elle est enceinte, la jeune Sachi se trouve dès lors assaillie par les doutes et l’angoisse. Devrait-elle l’assumer ? Considérer l’avortement ? Loin d’être tissé d’un récit où l’apitoiement occupe le devant de la scène, ce manga traite le sujet avec douceur et compassion, le soutien des proches de la jeune fille, y compris de son amoureux, lui permettant d’y voir plus clair dans cette épreuve. Classé shojo (orienté vers les adolescentes), il concerne aussi les jeunes hommes, puisque l’autrice s’est également donné une mission éducative avec ces planches.

L’enfant en moi Aoi Mamoru Kana

Ados – adultes Tomes 1 et 2 disponibles 8/10

Tout est dans le titre

PLANCHE TIRÉE DE CARNAGE

PLANCHE TIRÉE DE CARNAGE

PLANCHE TIRÉE DE CARNAGE 1 /3





Un mot : Carnage. Deux autres : Junji Ito. Ceux qui connaissent ce maître du manga d’horreur (Spirale) savent déjà à quoi s’en tenir. Regroupant 12 histoires courtes parues au début des années 2000 au Japon et inédites en langue française, ce recueil se veut un condensé de scènes à donner la chair de poule ou à provoquer des grimaces de dégoût. Outre les visions d’épouvante de corps décharnés, les atmosphères propres à l’auteur – influencé par Stephen King et H. P. Lovecraft – s’immiscent dans chaque case, au service de degrés de lecture allant au-delà du simple gore gratuit. Son emploi caractéristique des lignes et traits répétés se veut plus efficace que jamais, servi par une édition de haute qualité, avec une impression fine et contrastée, un grand format et une couverture rigide. À ne pas mettre entre toutes les mains.

Carnage Junji Ito Mangetsu Seinen (adultes)

Recueil de 12 histoires courtes 8/10

La danse de la liberté

PLANCHE TIRÉE DE WANDANCE

PLANCHE TIRÉE DE WANDANCE

PLANCHE TIRÉE DE WANDANCE 1 /3





Plusieurs nouvelles séries traitent du thème classique du dépassement de soi et de l’intégration sociale malgré l’introversion. Wandance, édité par Noeve Grafx, met en scène un jeune homme bègue et réservé subjugué par une camarade épanouie, s’adonnant à la danse urbaine libre. Surmontant ses difficultés, il cherche à intégrer son monde et sa discipline, en quête de ce goût de liberté procuré par le mouvement du corps. La trame ne s’avère donc pas vraiment originale, mais le dessin fin et dynamique met bien en valeur les scènes de chorégraphie. Le manga pourrait donc intéresser des jeunes passionnés par la discipline, pour une lecture sympathique et sans prétention.

Wandance Coffee Noeve Grafx Shonen (ados)

Tomes 1 à 5 parus 6,5/10

De la bienveillance

PLANCHE TIRÉE DE COMME UNE FAMILLE

PLANCHE TIRÉE DE COMME UNE FAMILLE

PLANCHE TIRÉE DE COMME UNE FAMILLE 1 /3





Allez, oublions les familles improbables un instant (coucou, Spy X Family et Sakamoto Days) pour s’abreuver de la douce lumière coulant dans le foyer d’Akito et Kinaho, un jeune couple de professionnels. Pourtant, tout part d’une louche d’obscurité, puisqu’un beau jour, les deux neveux d’Akito se retrouvent orphelins, leurs parents ayant disparu dans un accident de la route. Rejetés par les autres membres de la famille, les garçons de 5 et 14 ans sont recueillis par leur oncle et sa conjointe, qui deviendront leurs tuteurs. Débordée par le travail et les tâches quotidiennes, la conjointe assumera son nouveau rôle de mère de famille qu’elle n’a pas choisi, y décelant même ses bons côtés, la poussant à sortir d’une certaine réclusion sociale. Une histoire terre à terre, humaine et chaleureuse, mettant l’accent sur les modèles familiaux moins courants. Officiellement répertorié comme josei (s’adressant aux femmes adultes), l’ouvrage peut en pratique être mis entre toutes les mains.