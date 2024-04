Cœur de pirate a probablement exprimé le sentiment de nombreux téléspectateurs, jeudi dernier, dans Les douze travaux de Béatrice, une série du réseau CASA dans laquelle elle restaure son chalet. Devant l’objectif du réalisateur Anthony Coveney, la chanteuse et apprentie bricoleuse a déclaré : « Encore une autre émission de rénovation ? »

L’observation de Cœur de pirate a retenti bruyamment, puisque ce printemps, on assiste au lancement de trois nouvelles productions du genre : Les douze travaux de Béatrice, Le grand chantier RONA, qui atterrit sur Noovo ce lundi, et Une maison signée Janvier, qu’on attend dans deux semaines sur Canal Vie.

Quotidienne pilotée par Marie-Lyne Joncas, Le grand chantier RONA émane d’un concept original conçu par Zone3. On parle d’une compétition jugée par l’expert designer Daniel Corbin et l’entrepreneur Pierre-Olivier Cantin, dans laquelle des couples s’affrontent pour gagner une maison neuve entièrement meublée et décorée d’une valeur de 700 000 $.

PHOTO FOURNIE PAR BELL MÉDIA Le grand chantier RONA, avec Marie-Lyne Joncas, le designer Daniel Corbin et l’entrepreneur Pierre-Olivier Cantin

Également produite par Zone3, Une maison signée Janvier montrera (vous l’aurez deviné) Marie-Ève Janvier en pleins travaux de réno. La chanteuse et animatrice essaie de retaper une propriété qu’elle a achetée, dans l’objectif de convaincre son conjoint, Jean-François Breau, d’y emménager avec leurs enfants. Contrairement à Cœur de pirate, qui semble lâchée lousse (avec son chien Atreyu, son conjoint Marc Flynn, et Félix, son « ami manuel »), Marie-Ève Janvier sera épaulée par Érik Maillé, un designer bien connu des mordus de Canal Vie, et l’entrepreneur général Joël Boileau.

PHOTO FOURNIE PAR CASA Marie-Ève Janvier dans Une maison signée Janvier

Ces titres viennent allonger la liste des émissions de rénovation déjà inscrites au calendrier télévisuel 2023-2024, qui comprend notamment Réal débarque, Des idées de grandeur dans ma cour, Quand les murs tombent et surtout, Vendre ou rénover au Québec. Adaptation québécoise d’un populaire format étranger mettant en vedette Daniel Corbin et l’agente immobilière Maïka Desnoyers, cette série remporte un vif succès sur Canal Vie.

Chez les 25-54 ans, [Vendre ou rénover au Québec] est l’émission numéro 1 depuis 2019, toutes chaînes spécialisées confondues. Mélanie Bhérer, directrice générale, variété, style de vie, documentaire et numérique, à Bell Média Québec

Et le portrait des émissions de rénovation est loin d’être terminé. On doit aussi comptabiliser les acquisitions étrangères doublées en français (24 h pour un flip, De taudis à logis, Rénover pour louer avec Scott McGillivray...) et l’ensemble des titres en provenance des plateformes numériques, dont Déconstruire, avec Christine Beaulieu, et Passion poussière, avec Sarah-Jeanne Labrosse, sur ICI Tou.tv Extra, et Avec pas d’plan, avec Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin, sur Vrai.

Enfin, Québecor a récemment annoncé la mise en chantier des Bricoleurs du dimanche, une compétition pour (vous l’aurez deviné) des rénovateurs amateurs. « La rénovation, c’est toujours très populaire sur CASA », affirme Nathalie Fabien, directrice principale, chaînes et programmation, de Groupe TVA.

Un thème universel

Au Québec, la vague des émissions de rénovation/décoration déferle depuis l’éclosion, en 2002, de Décore ta vie. Produit par Zone3 et diffusé pendant 16 saisons et 733 épisodes sur Canal Vie, le magazine de métamorphoses piloté par Saskia Thuot a inspiré la création d’une panoplie de titres.

« C’est un thème qu’on peut décliner sous plusieurs genres : docuréalité, compétition et magazine, souligne Corine Trudel, vice-présidente, développement, création et production, non-fiction, chez Zone3. Mais c’est surtout un thème qui intéresse tout le monde, parce que tout le monde rénove, tout le monde décore. »

Même son de cloche chez Daniel Corbin, qui participe au développement du genre depuis Des idées de grandeur, en 2007. « On a tous un foyer : c’est notre point commun. On travaille dans notre maison, on dort dans notre maison, on mange dans notre maison, on crée des souvenirs en famille dans notre maison... »

« Qu’il soit petit ou grand, loué ou acheté, luxueux ou pas... Tout le monde veut améliorer son foyer », résume le designer.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Lancement de la programmation de Canal Vie en 2006, avec Manon Leblanc (Manon, tu m’inspires), Saskia Thuot (Décore ta vie), France Arcand et Brigitte Poitras (Bye-bye maison)

Recrudescence post-pandémique

Les émissions de rénovation n’ont jamais connu de véritable baisse de régime depuis 20 ans. Au cours des dernières années, on observe même une recrudescence.

D’après Nathalie Fabien, de Groupe TVA, la pandémie a creusé l’appétit de monsieur et madame Tout-le-Monde pour l’ensemble des programmes impliquant un marteau.

À force d’être pris chez eux, les gens ont commencé à trouver des choses à améliorer dans leur maison, comme le comptoir de cuisine, la salle de bains… Ils ont pris goût aux rénovations. Et avec la hausse des taux d’intérêt, au lieu de déménager, les gens préfèrent rénover. Nathalie Fabien, de Groupe TVA

Selon Mélanie Bhérer, de Bell Média, la « quête humaine » derrière ces programmes explique leur popularité. « On s’identifie aux gens qui font des rénos, parce qu’on a tous connu ce type d’expérience : les émotions, les enjeux d’argent, les problèmes en cours de route... »

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Mélanie Bhérer, directrice générale, variété, style de vie, documentaire et numérique, à Bell Média

Et quand une vedette se trouve au centre d’une pareille série, comme Marie-Ève Janvier et Cœur de pirate cette saison, ou encore Marie-Mai et Julie Snyder récemment, la magie semble opérer encore plus. « Ça rend les stars accessibles, note Mélanie Bhérer. Les gens sont curieux de voir comment elles vivent ça, quels sont leurs goûts, etc. »

Loin d’être fini

Devant la panoplie d’émissions de rénovation actuellement en ondes, peut-on dire qu’on approche du point de saturation ? Non, répond Daniel Corbin. D’après le designer et propriétaire de D-Cor, une firme d’architecture, la télévision devrait en présenter davantage. « Il manque des shows de télé pour petits budgets. Des shows qui pourraient montrer comment récupérer des meubles de deuxième et troisième génération. Des shows d’économie circulaire. »

Il faudrait aussi des shows pour super riches, des shows qui font rêver. Ce n’est pas juste aux États-Unis qu’on trouve des condos super haut de gamme de 8 millions de dollars, il y en a aussi au Québec. Le designer Daniel Corbin

En d’autres termes, de nouveaux formats d’émissions de rénovation pourraient atterrir en ondes au cours des prochaines années. Corine Trudel, de Zone3, parle d’un genre « renouvelable ». Le plus grand défi des concepteurs sera d’offrir des transformations encore plus spectaculaires (le fameux « effet wow ») pour surprendre un public de plus en plus averti, puisque le genre a beaucoup évolué depuis que Saskia Thuot a agrippé son premier pinceau.

« Avant, avec beaucoup d’émissions, c’était en surface. On mettait une tablette et trois plantes en plastique, et tout le monde était content, observe Daniel Corbin. Aujourd’hui, les gens sont plus au courant. Ils consultent Pinterest, Houzz... Ils ont accès à toutes sortes d’images. Comme designer, tu dois te lever de bonne heure pour pouvoir les impressionner. »

CASA présente Les douze travaux de Béatrice les jeudis à 21 h. Noovo diffuse Le grand chantier RONA du lundi au jeudi à 19 h 30. Canal Vie présentera Une maison signée Janvier à partir du mardi 16 avril à 20 h 30.