(Paris) Après The Last of us ou Fallout, place à Tomb Raider : Amazon a annoncé mardi avoir commandé une série basée sur la franchise de jeux vidéo qui suit les aventures de l’aventurière Lara Croft.

Agence France-Presse

Amazon, qui produit la série aux côtés de Crystal Dynamics, le développeur de Tomb Raider, a précisé que la série sera diffusée en exclusivité sur Prime Video dans plus de 240 pays. Aucune date de diffusion n’a été annoncée, pas plus que le nom de l’actrice qui incarnera Lara Croft.

La Britannique Phoebe Waller-Bridge, révélée par sa série à succès Fleabag et costar du dernier Indiana Jones (Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, 2023) en sera la scénariste et productrice exécutive.

« Si j’avais pu dire à mon moi adolescent que c’était en train de se produire, je pense qu’elle aurait explosé », a déclaré l’actrice et scénariste de 38 ans, citée dans un communiqué diffusé sur le site de Tomb Raider.

« Tomb Raider a joué un rôle important dans ma vie et je me sens incroyablement privilégiée de le porter à la télévision avec des collaborateurs aussi passionnés. Lara Croft représente beaucoup pour moi, comme pour beaucoup d’autres, et j’ai hâte de partir à l’aventure. Chauves-souris et tout ça inclus », a-t-elle poursuivi.

Le 7e art s’est emparé à plusieurs reprises de la figure de Lara Croft. D’abord en 2001 avec la vedette américaine Angelina Jolie, puis, en 2018, avec le film Tomb Raider porté par la Suédoise Alicia Vikander.

Les adaptations de jeux en film et en série ne sont pas nouvelles, mais leur qualité laissait jusque-là souvent à désirer, du film Super Mario Bros de 1993 à la série Resident Evil sortie sur Netflix en 2022.

Dernière en date, la série Fallout, adaptation d’une saga bien connue des gamers, sortait début avril sur Amazon. Elle est signée Jonathan Nolan, frère du cinéaste Christopher.