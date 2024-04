Cinq suggestions de jeux de société à découvrir en famille ou en couple

6 qui prend !

Trente ans déjà depuis que l’Allemand Wolfgang Kramer a inventé ce jeu de cartes qui balance entre stratégie, hasard et chaos. Ici, les joueurs doivent déposer leurs cartes en ordre chronologique, mais attention, les règles de pose sont strictes ! Celui qui va poser la 6e carte d’une rangée va récolter des points... et ce n’est pas souhaité ! Pour cet anniversaire, l’éditeur québécois Kikigagne ? propose une édition limitée avec des variantes brillantes pour jouer en solo, en mode coopératif ou simplement pour complexifier les parties. À savoir : en mode compétitif, 6 qui prend ! peut se jouer à deux, mais c’est à 5 ou 6 joueurs que le vrai plaisir commence ! Un bijou tout simple à assimiler.

Pour 1 à 10 joueurs de 8 ans et plus. Durée : 45 minutes. Prix : 27 $

Stéphanie Morin, La Presse

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Mind Up ! a été un coup de cœur chez nos testeurs.

Mind Up !

En 30 ans, 6 qui prend ! a engendré une belle série d’héritiers. Mind Up ! est le plus récent en lice, et c’est certainement l’un des plus géniaux. Ici, l’objectif est de constituer des collections de cartes de même couleur dans l’espoir de marquer le plus de points possible. Or, la mécanique imaginée par les auteurs Maxime Rambourg et Christine Alcouffe est franchement intelligente, la stratégie de cueillette devenant de plus en plus rusée à mesure que l’on joue. Chaque joueur peut choisir sa propre stratégie, mais on doit être conscient des cartes qui ont été jouées et des cartes recherchées par nos adversaires. Véritable coup de cœur dans la belle-famille, « un beau mariage entre un jeu de cartes classique et un jeu de société », a suggéré la grand-maman testeuse.

Pour 3 à 6 joueurs de 8 ans et plus. Durée : 20 minutes. Prix : 22 $

Pierre-Marc Durivage, La Presse

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Dessiner, c’est facile ! fait appel à la créativité des joueurs.

Dessiner, c’est facile !

Certes, cette petite boîte ne cache pas un jeu de société à proprement parler. Il n’y a aucune compétition et aucun vainqueur. C’est plutôt le plaisir qui sort gagnant, puisque les cartes et les dés servent à créer des personnages loufoques à souhait. Le dessinateur québécois Tristan Demers a imaginé cette façon très ludique de stimuler l’imagination (et le coup de crayon) de tous ceux qui aiment créer sur papier. Les diverses parties du visage du personnage s’ajoutent au gré du hasard, pour former à la fin une créature étonnante. C’est tout simple, mais ça marche. À preuve : les petits testeurs l’ont beaucoup aimé !

Pour 1 à 8 joueurs de 5 ans et plus. Durée : de 15 à 20 minutes. Prix : 25 $

Stéphanie Morin, La Presse

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE On joue les « chat-ristas » dans Café del gatto.

Cafe del gatto

Dans Cafe del gatto – jeu de l’année en Autriche en 2023 –, chaque joueur se met dans la peau de félins baristas qui rivalisent pour créer les meilleurs cafés possible. À chaque tour, les joueurs peuvent soit récolter de l’argent, soit acheter des ingrédients (café ou lait, avec ou sans sucre), soit préparer des boissons. La qualité des espresso, cappucino, latte et mokacino se mesure par celle de leurs ingrédients, représentés par des tuiles numérotées de 1 à 4. Aussi, chaque ingrédient est idéal pour les boissons chaudes, froides ou fouettées – utiliser un seul type d’ingrédient permet de vendre plus cher sa création caféinée. Quand un joueur arrive à terminer tous ses cafés en premier, le jeu prend fin – on s’est d’ailleurs fait piéger à vouloir concocter des recettes trop « haut de gamme » ! Très beau jeu, de grande qualité, avec une mécanique agréable ; le thème a particulièrement plu aux plus jeunes, mais les ados auraient apprécié davantage de revirements.

Pour 2 à 5 joueurs de 8 ans et plus. Durée : 30 minutes. Prix : 57 $

Pierre-Marc Durivage, La Presse

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le jeu de société Trio est facile à assimiler, mais très efficace.

Trio

Les jeux de cartes se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Dans Trio, petit dernier de l’éditeur québécois Randolph, il faut parfois faire preuve de ruse pour l’emporter. Ici, l’objectif est de composer des trios, mais pour ce faire, on peut aller piger dans les cartes de ses adversaires. Cette interactivité entre les joueurs – le point fort du jeu – peut toutefois donner des maux de tête à celui qui pensait être maître de sa stratégie. Un titre facile à maîtriser pour des parties rapides. Parfait comme amuse-gueule pour une soirée de jeu entre amis.

Pour 3 à 6 joueurs de 7 ans et plus. Durée : 15 minutes. Prix : 20 $

Stéphanie Morin, La Presse