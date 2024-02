À la recherche d’une activité à faire durant la semaine de relâche ? Voici quelques idées de jeux de société.

Qui a triché ?

Ce jeu est une amusante variation sur le thème bien connu du jeu Clue, sauf qu’il faut trouver qui a triché à la polyvalente Notre-Dame-du-Commérage. Comme dans le jeu traditionnel, il s’agit de découvrir le coupable, dans quel cours il a commis l’impensable et de quelle façon. La création québécoise se distingue toutefois de deux façons bien originales : d’abord, on peut ajouter des cartes talents, qui confèrent certains avantages à nos efforts de déduction, mais le jeu se joue aussi sans plateau, sans possibilité de prendre de notes, avec nos seules cartes en main. Il faut donc rester bien concentré et garder en tête les cartes qui ont changé de main – à tour de rôle, chaque joueur demande à un autre s’il détient telle ou telle carte, auquel cas cette carte lui revient. « Un bon jeu qui se traîne bien, parfait pour jouer en vacances, au resto ou à la plage », fait remarquer notre maman testeuse.

Pierre-Marc Durivage, La Presse

De 3 à 5 joueurs de 7 ans et plus. Durée : de 15 à 25 minutes. Prix : 20 $.

Terraforming Mars : le jeu de dés

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le jeu de dés Terraforming Mars est une variante plus simple à assimiler que le jeu original.

La version originale de Terraforming Mars est un des grands succès des 10 dernières années dans l’univers foisonnant du jeu de société. Le hic : il s’adresse à des joueurs très aguerris, rompus aux règles compliquées. Or, un nouveau jeu, planté dans le même univers martien imaginé par Jacob Fryxelius, est sorti depuis peu. Sa mécanique tourne autour de lancers de dés, qui permettent d’amasser les ressources nécessaires pour rendre la planète Mars habitable (et ce faisant, remporter la partie). Les règles sont plus simples, la quantité de matériel à gérer est moindre (même si la boîte contient pas moins de 60 dés spéciaux !). Surtout, les parties sont beaucoup plus courtes (il fallait compter au moins deux heures par partie avec le jeu de base !). Le hasard y joue toutefois un rôle plus grand, même si ce titre reste hautement stratégique. Un bel ajout à la gamme Terraforming Mars, qui plaira même aux connaisseurs.

Stéphanie Morin, La Presse

De 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus. Durée : 45 minutes. Prix : 68 $.

Grouille ! Mini

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le jeu de société Grouille ! Mini

Variante « mini » du jeu-questionnaire Grouille !, imaginé par Daniel Brouillette, populaire auteur de la série de livres jeunesse Bine. Il s’adresse précisément à son public cible original avec la version de Grouille ! Mini, qui vise les 8 à 12 ans. Les questions sont simples, mais il y a quelques pièges ici et là. Aussi, comme il s’agit d’être le premier à se défaire de toutes ses cartes questionnaires, on peut facilement ajouter des joueurs de tous les âges en ajustant le nombre de cartes avec lesquelles on commence la partie. Ah oui, est-ce qu’on vous a dit qu’il s’agissait de crier notre réponse le plus vite et le plus fort ? Certains de nos testeurs se sont d’ailleurs inquiétés des risques cacophoniques quand on joue à plus de six joueurs, une situation que nous n’avons pas encore vérifiée. « Belle variété de questions, cela permet de répondre à des questions même si on est moins bon dans certaines catégories », affirme néanmoins notre testeur ado.

Pierre-Marc Durivage, La Presse

De 3 à 10 joueurs de 8 ans et plus. Durée : 15 minutes. Prix : 30 $.

Knarr

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le jeu de société Knarr

Knarr est le mot norse qui désigne les plus petits navires qui étaient utilisés pour le commerce par les Vikings. Chaque joueur prend donc ici la barre de l’un de ces agiles vaisseaux pour étendre leur influence commerciale, soit dans des ports établis (les terres d’échange), soit en explorant de nouvelles destinations (les terres d’influence). Peu importe le choix que l’on fait, il faut pour cela recruter son équipage ; cela permet d’augmenter ses gains, qui se traduiront ensuite par des occasions de commerce et d’exploration. La mécanique du jeu est simple, mais les combinaisons sont nombreuses, de même que les façons de faire des points. D’ailleurs, même si notre plus jeune n’avait pas été très attentif lors de l’explication des règles, il s’est retrouvé en tête d’une première partie écourtée. Bref, un jeu bien conçu, beau à l’œil et avec un haut degré de rejouabilité, sans compter qu’il est aussi possible d’ajouter l’effet d’artéfacts pour pimenter encore un peu le jeu.

De 2 joueurs de 10 ans et plus. Durée : 20 minutes. Prix : 25 $

Pierre-Marc Durivage, La Presse

La suggestion du pro : Jekyll vs Hyde

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Justin Bazoge, de La Grocerie, suggère souvent ce jeu conçu pour deux personnes.

Depuis peu, Justin Bazoge propose, du jeudi au samedi, des soirées de jeux de société dans son restaurant de la rue Laurier Est, La Grocerie (qui prendra bientôt le nom de Guyligan). L’un des jeux qu’il suggère souvent aux couples ou aux joueurs venus passer la soirée en tandem : Jekyll vs Hyde. « C’est un titre pour joueurs assez avancés qui connaissent bien le principe des jeux de plis, un peu comme le crib ou le 500 aux cartes. Dans ce cas-ci, toutefois, il y a une mécanique asymétrique qui est magnifique. Celui qui joue Hyde cherche à créer du chaos dans le nombre de levées ramassées par chacun. Il veut qu’il y ait le plus gros écart possible. Jekyll, lui, veut atteindre un équilibre. Le thème représente bien ces deux personnages du roman de Stevenson ! C’est un jeu très tendu qui peut se terminer en un seul tour si on ne fait pas attention ! »

2 joueurs de 10 ans et plus. Durée : 20 minutes. Prix : 25 $

Stéphanie Morin, La Presse