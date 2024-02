(Bridgeport) Matthew Maggio a marqué les deux buts de son équipe et les Islanders de Bridgeport sont venus de l’arrière pour battre le Rocket de Laval 2-1 en prolongation, dimanche.

La Presse Canadienne

Henrik Tikkanen a repoussé 27 des 28 lancers dirigés vers lui. Kyle MacLean a obtenu une aide sur chacun des buts de Maggio.

Emil Heineman a trouvé le fond du filet pour le Rocket et Jakub Dobes a réalisé 24 arrêts.

Dobes a été mis à l’épreuve dans les premières minutes du match lorsque ses coéquipiers ont laissé les Islanders filer à trois contre un. Le gardien a toutefois réalisé l’arrêt de la mitaine pour éviter que le Rocket ne commence le match avec déjà un but de retard.

L’animosité se faisait de plus en plus sentir entre chaque sifflet et à mi-chemin en première période, Jared Davidson et Daylan Kuefler en sont venus aux coups au centre de la patinoire. Les deux attaquants se sont livré un bon combat, avant d’être punis cinq minutes.

Vendredi, Davidson avait connu un fort match pour le Rocket en complétant un tour du chapeau dans la victoire de 5-2 des siens contre le Wolf Pack de Hartford.

À sa sortie du banc des pénalités, Kuefler et Jan Mysak sont entrés en contact et Mysak a absorbé la majorité du choc. L’attaquant du Rocket a eu de la difficulté à se relever et semblait désorienté. Mysak a retraité vers le vestiaire et n’est pas revenu au jeu ensuite.

Avec 4 : 07 à jouer à la période, le Rocket a obtenu le premier avantage numérique du match lorsque Ruslan Iskhakov a été chassé deux minutes pour avoir fait trébucher. La troupe lavalloise n’a toutefois pas profité de sa chance, cherchant trop le jeu parfait.

Le Rocket s’est bien repris peu de temps après. Xavier Simoneau a récupéré une rondelle libre à la suite d’une bataille pour celle-ci derrière le filet et a repéré son coéquipier Heineman, seul dans l’enclave. Heineman a marqué son neuvième de la saison en ouvrant la marque avec 49 secondes à faire au premier vingt.

Avec 5 : 50 à disputer à la période médiane, le Rocket ne menait que 12-10 au chapitre des tirs, et peu des 22 lancers étaient des chances de marquer.

Dobes est venu réparer l’erreur de son défenseur Olivier Galipeau, qui avait commis un revirement vers l’enclave des siens, avec 1 : 05 à jouer à la période. Dobes est sorti loin de son demi-cercle pour réaliser l’arrêt contre Cole Bardreau, qui a probablement obtenu la meilleure chance de marquer de son équipe en 40 minutes de jeu.

Les Islanders ont obtenu leur première chance en avantage numérique avec 11 : 28 à jouer en temps réglementaire. Dobes a une fois de plus été solide devant son filet pour aider les siens à conserver leur avance.

Le cerbère n’a toutefois rien pu faire lorsque Maggio s’est fait oublier et a filé seul vers lui, avant de le battre du côté du gant à 13 : 07 de jeu au troisième vingt.

Maggio a récidivé avec 1 : 45 à jouer en prolongation, à l’aide d’un tir des poignets qui a battu Dobes au même endroit qu’à son premier but.