(Dallas) Miles Wood a marqué du revers à 11 : 03 de la prolongation et l’Avalanche du Colorado, après avoir été mené par trois buts en première période, a battu les Stars de Dallas 4-3, mardi soir, lors du premier match de leur série de deuxième ronde dans l’Ouest.

Stephen Hawkins Associated Press

Consultez le sommaire du match

Wood a converti une contre-attaque, distançant le défenseur Miro Heiskanen avant de déjouer Jake Oettinger.

Lors de séries, ce n’était que la troisième fois que l’Avalanche comblait un écart de trois buts pour l’emporter.

Cale Makar a inscrit un but et deux passes pour le Colorado, tandis que Valeri Nichushkin a inscrit un but et une mention d’aide.

Nathan MacKinnon a marqué le but égalisateur 39 secondes après le début du troisième tiers alors qu’il était à découvert, à la gauche du filet.

Mikko Rantanen a touché le poteau au milieu du troisième vingt.

Alexander Georgiev a réalisé 19 arrêts, gagnant un cinquième départ consécutif.

Après neuf tirs en première période, Dallas n’en a obtenu que sept pendant le reste du temps réglementaire. L’équipe a tiré six fois en prolongation.

Jake Oettinger a stoppé 22 tirs. Il avait permis deux buts ou moins dans six matchs consécutifs.

Jamie Benn a inscrit un but et une passe pour les Stars, qui ont de nouveau perdu à domicile en lever de rideau d’une série. Les Golden Knights de Vegas leur ont joué le tour au premier tour.

Ryan Sutter et Wyatt Johnston ont également marqué.

Le deuxième match aura lieu jeudi soir, encore une fois à Dallas.